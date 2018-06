Kirche und Staat sind in Deutschland zwar partnerschaftlich verbunden, trotzdem spielt Religion keine tragende Rolle im öffentlichen Leben. Die meisten Bürger finden das selbstverständlich, egal ob gläubig oder nicht. Aber wenn in Kindertagesstätten keine christlichen Feiertage mehr gefeiert werden sollen, regen sich alle auf.



Gemeinsam mit unseren Lesern wollen wir die aktuelle Debatte um den Umgang mit christlichen Feiertagen in Kitas untersuchen. Ausgelöst wurde sie durch den Beschluss der Eltern einer städtischen Kita in Bad Homburg, Sankt Martin in Sonne-Mond-und-Sterne-Fest umzubenennen. In Nordrhein-Westfalen fordert die Linke eine Umbenennung von Sankt Martin, um nicht christlichen Kindern keine christlichen Traditionen aufzudrängen.

Unser Leseraufruf richtet sich explizit an Eltern mit Kindern im Kita-Alter. Wir möchten von Ihnen wissen:

Findet in der Kita Ihres Kindes eine Debatte über religiöse Feiertage statt? Wer hat die Diskussion initiiert? Wie verläuft sie, sachlich oder hitzig? Welche Argumente werden ausgetauscht? Überlegt man, christliche Feiertage umzubenennen oder ganz abzuschaffen? Oder werden zusätzlich nicht christliche Feste begangen? Welche Lösung bevorzugen Sie?

Schreiben Sie uns einen Leserartikel über das Onlineformular. Bitte schildern Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten möglichst konkret. Natürlich können auch Leser ohne Kinder im Kita-Alter mitdiskutieren. Hier im Kommentarbereich sammeln wir Ihre Vorschläge zum Umgang mit christlichen und nicht christlichen Feiertagen in Deutschland.