Das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (Divsi) bezeichnet 27 Prozent der Deutschen als "internetferne Verunsicherte". Laut der aktuellen Studie des Instituts handelt es sich dabei um "überforderte Offliner und Internet-Gelegenheitsnutzer". Zusammen mit einem weiteren Typus, den "ordnungsfordernden Internetlaien", bilden sie in der Studie das Milieu der "Digital Outsiders": Dem Institut zufolge machen sie 37 Prozent der deutschen Bevölkerung aus.

Über die Altersstruktur dieser Außenseiter gibt die Studie nichts bekannt. Allerdings bebildert das Institut die Abschnitte über die Internetfernen mit Fotos von älteren Menschen – und bedient damit eine gängige Vorstellung: Die "Digital Natives" sind jung, die "Digital Outsiders" alt.

Aber stimmt das wirklich? Folgender Kommentar ließ uns aufhorchen: "Unterschätzen Sie mal die Senioren nicht. Mein Vater, 78, erledigt alle Bankgeschäfte und viele Einkäufe online. WLAN gibt es bestimmt in fast jedem Altersheim."

WLAN in jedem Altersheim? Darüber gibt es bislang keine Erhebungen, da ein Internetzugang eine freiwillige Leistung der Heime ist. Was dagegen bekannt ist: 60 Prozent der über 60-Jährigen in Deutschland nutzen einer aktuellen Studie der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (Agof) zufolge das Internet kaum oder gar nicht. Was hält sie davon ab? Wer im Alter Bewohner eines Altenpflegeheims wird, nimmt an gesellschaftlichen Prozessen kaum noch teil. Gerade durch das Internet aber hätten die Älteren die Möglichkeit, weiterhin an der Gesellschaft zu partizipieren und die eigene Autonomie ein Stück weit aufrechtzuerhalten.

Wir möchten dieser Frage nachgehen und von Ihnen wissen, wie die über 60-Jährigen unter Ihnen, Ihre Eltern, Großeltern oder ältere Menschen in Ihrem Umfeld das Internet nutzen. Bitte schildern Sie uns Ihre Beobachtungen im Kommentarbereich.

(David Schmidt)