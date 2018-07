Heute dürfen Sie "Fuck" sagen – beziehungsweise, schreiben. Im Kommentarbereich. Ganz ohne schlechtes Gewissen, ganz ohne Sorge, Ihr Kommentar könnte moderiert werden.

Denn um genau dieses Wort geht es in der Debatte um eine Aussage der US-amerikanischen Diplomatin Victoria Nuland. "Fuck the EU" hatte sie gesagt, in einem Telefongespräch, das zwar nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, dunmerweise aber an diese gelangte.

Im Kommentarbereich zur Meldung wird nun nicht so sehr über den Kontext der Aussage – die Position der Europäischen Union bezüglich der Lösung der Krise in der Ukraine – oder die möglichen Konsequenzen debattiert, sondern über die Macht des Wortes.

Eine kurzweilige Debatte und eine einmalige Gelegenheit, im Kommentarbereich "Fuck" zu sagen: USA geben Russland Schuld an "Fuck the EU"-Eklat.