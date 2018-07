Rund 200 Rückmeldungen erzielte unser Leseraufruf zum Thema Sexualkundeunterricht. Konkrete Erkenntnisse ableiten konnten wir zwar keine, wohl aber ein paar Tendenzen. Eine davon: Je jünger die Leser, desto entspannter der Umgang mit dem Thema. Allerdings brachte die Verklemmtheit der frühen Jahre auch sehr amüsante Anekdoten hervor. Aufklärung in Deutschland kommt heute ohne Oswalt Kolle und Dr. Sommer aus, nicht jedoch ohne neue Formen der Vermittlung: Glaubt man den Rückmeldungen, werden Lehrer im Fach Sexualkunde selten als Autorität anerkannt, und Aufklärung wird als gelungener und weniger peinlich empfunden, wenn sie nicht im schulischen Rahmen oder durch die eigenen Eltern erfolgt.



Unser Lehrer (1972, ich war 14) war ein autoritärer Kopf, der uns aber jenseits des rein biologischen Ablaufs auch "psychologische Momente des Geschlechtsverkehrs" beibringen wollte. Wichtig war für ihn anscheinend, uns dumpfen Typen zu vermitteln, wie wichtig das Vorspiel sei. Er teilte also tatsächlich ein Arbeitsblatt aus, auf welchem wir verschiedene sexuelle Handlungen in die "richtige" Reihenfolge (für das perfekte Vorspiel) bringen mussten... Und wehe, die Berührung des Geschlechtsteils der Partnerin wurde nicht an den Schluss, sondern an den Anfang, also noch vor das Küssen (auf den Mund) und das Bruststreicheln gesetzt. Da gab es ein dickes Minus, ganz ernsthaft und trocken, denn es gibt nur EIN richtiges Vorspiel.

Kommentar von Mmblfrz

Unser Biolehrer hat 1984 so um den heißen Brei herumgeredet, dass wir als 14-jährige schon ganz sicher waren, dass seine zwei Kinder niemals von ihm sein konnten!

Andreas Wagner, über Facebook



Als ich in der achten Klasse war (so Ende der Neunziger) hatte ich einen Biolehrer, der kurz vor seiner Pensionierung stand und dazu bekennender Kreationist war mit der Forderung, die Schöpfungsgeschichte müsse auch im Biounterricht behandelt werden. Dementsprechend verklemmt war der Mann. Sein Sexualkundeunterricht bestand also darin, dass wir uns tolle, altbackene Filme anschauen durften. Unter anderem einen, bei dem allen ernstes zwei Schauspieler als Biene und Blume verkleidet sich gegenseitig "bestäubten". In einer Klasse voll pubertierender 13- und 14-jähriger, wo die ersten durchaus auch schon "praktische Erfahrungen" gemacht hatten, kam das nur bedingt gut an.

Maja Tiegs, über Facebook

Unsere Lehrerin im Gymnasium hat sich beim freiwilligen (!) Sexualkundeunterricht (aber nur mit schriftlicher Anmeldung durch die Eltern!) ganz weit aus dem Fenster gelehnt und Dinge getan, die sie nicht tun durfte. Kondom über Banane rollen, zum Beispiel. War das 1954? War das 1965? Nein, das war ca. 1992!

Heinrich Mallison, über Facebook

Ca. 1969/1970. Vater, selbst Lehrer im gleichen Bezirk, trat – durchaus erzürnt – bei der jungen Kollegin an, nachdem ich zu Hause erklärte, dass sie uns Schülern empfohlen hatte, die Eltern zu überreden, uns zuschauen zu lassen.

Thomas Schneider, über Facebook

Ich bin 1992 geboren und unser Sexualkundeunterricht begann in der dritten Klasse. Natürlich war jeder peinlich berührt und schon bei dem Wort Eichel konnte sich die Klasse vor Lachen kaum noch auf den Stühlen halten. Der absolute Höhepunkt war jedoch ein Test zum Thema, in dem wir ein nacktes Pärchen beim Sex zeichnen sollten. Gesagt, getan – am Ende hat der Mann meine gezeichnete Frau in Höhe des Bauchnabels penetriert, aber ansonsten wussten wir alle wie das so abläuft. In diesem Sinne fand ich den Aufklärungsunterricht auf keinen Fall verkehrt. Etwas spezifischer wurde es dann in der sechsten Klasse, als wir an Bananen üben sollten, wie man ein Kondom abrollt.

Kommentar von Jule92

Ich erinnere mich ganz besonders an einen Aspekt. Das Lachen. Es war im Biologieunterricht, sechste Klasse. Es ging wohl um Sexualität und Fortpflanzung im Allgemeinen. Ein durchaus peinliches Thema, für die Lehrer und Schüler. Diese Peinlichkeit entlud sich bei manchen Schülern, auch bei mir in dem leichten Zwang lachen zu müssen. Aber Lachen war das Schlimmste überhaupt. Der Lehrer wurde dunkelrot und schrie: "Was gibt es denn da zu lachen?" Damals fühlte ich mich schuldig. Heute denke ich, dass solch ein Lachen das beste war, wie man in dieser Situation reagieren konnte. Ein guter Lehrer hätte und nicht ob des Lachens bestraft oder angeschrien, er hätte mit uns über unser Lachen gesprochen, hätte thematisiert was dahinter steckt, und hätte uns vielleicht aufgefordert alle mal richtig zu lachen... Danach hätte man sich ja entspannt dem Thema widmen können, das ja auch einer gewissen Komik nicht entbehrt.

Weltwissen, über Facebook

Meine kleine Schwester, die damals 7 Jahre alt war (2. Klasse), kam eines Tages auf mich zu und fragte mich, was ein Orgasmus sei. Das war Teil der Hausaufgabe in Sexualkunde: Herauszufinden was das ist, indem man die Familie befragt. Ich fand, dass die Eltern eher geeignet waren, um über so ein sensibles Thema mit ihr zu sprechen und schickte sie zu ihrem Vater. Er wollte einfach nicht antworten. Am Ende hatte meine Schwester überhaupt keine Antwort und weinte bitterlich, weil sie die Hausaufgabe nicht gemacht hatte. Am nächsten Tag kamen alle Kinder in der Klasse ohne eine Antwort in die Schule. Die junge Lehrerin war entsetzt.

Marianna Imas, über Facebook