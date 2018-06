Seit 44 Jahren promoviere ich in Philosophie. Im Wintersemester 1966/67 begann ich, in München Philosophie, Kunstgeschichte und Romanistik zu studieren. In den ersten Semestern war ich sehr eifrig und lieferte meine Seminararbeiten und Referate immer pünktlich ab.

Doch in diesen Jahren tobte auch die Studentenbewegung der sogenannten 68er, die alles in Frage stellten. Davon blieb ich nicht unberührt, obwohl ich politisch nicht aktiv war. Am meisten stellte ich mich selber infrage. Trotzdem besaß ich noch den Elan, eine Dissertation zu beginnen. Das Thema lautete: Das Problem der Freundschaft als philosophische Fragestellung der italienischen Renaissance unter Einbeziehung Montaignes und besonderer Berücksichtigung der Nikomachischen Ethik des Aristoteles. Das war der Arbeitstitel, und er war zweifellos etwas zu weit gespannt, aber im Laufe meiner Studien würde sich eine klare Fragestellung dann schon herauskristallisieren, dachte ich. Ich begann mit der Nikomachischen Ethik, die ich selber übersetzen musste, weil die nicht wenigen älteren Übersetzungen mir nicht mehr zeitgemäß erschienen. Damit verbrachte ich an die zwei Semester.

Im Sommersemester 1970 begann ich zusätzlich mit dem Medizinstudium, zumal mir meine Eltern, die mich finanzierten, schon seit Jahren mit der Forderung nach einem Brotstudium im Nacken saßen. Meine Zweifel am Sinn der Philosophie, die ich trieb, waren stark gewachsen, ich hatte das Gefühl, mich zu verzetteln, und es gab ja auch keinen zeitlichen Druck, die Dissertation fertigzustellen.

In der Medizin war alles anders. Der Stoff war klar vorgegeben, intellektuell leicht zu bewältigen, und es gab strenge Fristen. Ich war dankbar dafür, dass ich endlich genau wusste, was ich zu welchem Termin lernen musste, und ich habe immer leicht gelernt. Zwischendurch, wenn ich gerade mal Lust hatte, übersetzte ich den Aristoteles ein Stück weiter, oder einige Seiten aus den Schriften italienischer Renaissance-Philosophen, die mir mit der Zeit immer unbedeutender vorkamen. Aber ich hatte die Dissertation nun einmal angefangen, also musste ich sie auch zu Ende bringen, wann auch immer.

Anatomie fand ich jedoch wesentlich spannender. Ich verbachte viele freiwillige Stunden im Präpariersaal, manchmal an den Anatom Andreas Vesalius denkend, der ja auch ein Renaissancemensch gewesen war. Die medizinischen Prüfungen absolvierte ich ohne Verzögerungen, im philosophischen Seminar hingegen ließ ich mich immer seltener sehen.

Kurz nach dem Physikum begann ich an einem Institut für experimentelle Medizin mit den ersten Vorübungen zu einer Doktorarbeit. Ich träumte von einem doppelten Doktortitel. Das Medizinstudium und die zweite Dissertation nahmen meine Zeit und Lust jetzt fast vollständig in Anspruch. Die erste Fassung meiner medizinischen Doktorarbeit hatte ich bereits vor dem Staatsexamen fertig. Für die philosophische Arbeit plante ich eine Auszeit, sobald ich die ärztliche Approbation in der Tasche hatte.

Als es soweit war, bot man mir eine Assistentenstelle an einem Universitätsinstitut an. Wissenschaftlicher Lorbeer und eine Facharztausbildung winkten, und meine Eltern, die wirklich viel Geld in mich investiert hatten, jubelten. Ich nahm die Stelle an und hatte von nun an keine Zeit mehr für irgendetwas anderes. In einer Ecke meines Schreibtisches lagen aber immer noch Werke von Aristoteles bis Montaigne. Manchmal schlug ich sie auf, legte sie wieder weg, und etwa jedes halbe Jahr schwor ich mir, die Arbeit in einem Kraftakt endgültig fertigzustellen.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Vor gut 15 Jahren begann ich mich für das Leib-Seele-Problem zu interessieren und glaubte, einen neuen Ansatz zur Lösung dieses uralten Problems finden zu können. Mit diesem neuen Thema wollte ich, inzwischen im Ruhestand, nun endlich meine philosophische Dissertation doch noch abschließen. Ich erkundigte mich bei der Münchner Universität, ob das überhaupt möglich sei. Das sei ohne Weiteres möglich, erfuhr ich, alle meinen früheren Scheine aus den sechziger und siebziger Jahren würden immer noch anerkannt. Ich könne als externer Doktorand eine solche Arbeit verfassen, müsse nur einen promotionsberechtigten Professor finden, der das Projekt unterstütze.

Das beflügelte mich neu, und so arbeite ich jetzt wieder an der Dissertation. Ich plane einen Essay von etwa 30 Seiten als Entwurf oder Exposé, den ich einem geeigneten Hochschullehrer vorlegen werde, samt einer Literaturliste zum Thema. Zwei Drittel des Essays habe ich schon. Das letzte Drittel zieht sich etwas hin, aber bis zum kommenden Wintersemester sollte ich es schaffen. Und dann habe ich ja noch sechs Jahre Zeit, bis ich 50 Jahre promoviert haben werde. Das wäre ein schönes Jubiläum und im Alter von 75 nicht zu spät. Bald werden dann zwei Doktortitel meinen Grabstein schmücken. Ich werde in Frieden ruhen, und mein Leben wird ein erfülltes gewesen sein.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen unseres Leseraufrufs "Ewiges Projekt". Der Natur des Themas entsprechend hat dieser Leseraufruf keinen Einsendeschluss. Berichten Sie uns von Ihren ewig währenden Projekten, entweder im Kommentarbereich unter dem Aufruf oder per Email an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Ewiges Projekt".