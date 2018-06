1984, ich war damals zehn Jahre alt, gewann ich bei einem Breakdance-Wettbewerb eine kleine, orange Photo-Porst-Kamera. Seitdem habe ich das Gefühl, dass die Fotografie mich liebt.

1991 lebte ich für ein Jahr in den Südstaaten der USA bei einer Gastfamilie. In dieser Zeit begann ich, meinen Alltag zu dokumentieren. Freunde, Familie, Liebhaber, das Nachtleben, Fremde, Lebensmittel, Sexuelles, Kurioses, Langweiliges.



In den 24 Jahren, die ich mein visuelles Tagebuch nun führe, habe ich rund 20 Aktenordner mit Tausenden von Farb- und Schwarz-Weiß-Negativen gefüllt. Ich habe das Tagebuch-Projekt irgendwann "das kleine Glück" getauft. Bis heute fotografiere ich analog, mit Kleinbild- und Mittelformat-Kameras. Regelmäßig lege ich neue Ordner an und sortiere um, mal nach Jahren, mal nach Themen. Ein Ordner heißt zum Beispiel: "Transen-Negative: verklebt und verstaubt".

Ich liebe es, die Aktenordner durchzugehen, die Kontaktbögen zu betrachten, den langsam verschwindenden Geruch von Cellophan, Filmmaterial und Fotochemikalien zu riechen. Ich mag es, Baumwollhandschuhe anzuziehen und mit einem Anti-Statik-Tuch die Negative zu entstauben. Manchmal bringe ich neu belichtete Filme zur Entwicklung ins Fachlabor, manchmal bringe ich sie aber auch in einen Drogeriemarkt. Das finde ich besonders toll. Filme eintüten, Tüten beschriften, einwerfen, eine Woche warten und hoffen. Herrlich langsam.



Manchmal lade ich befreundete Künstler und Kuratoren zu einem Kaffee ein und zeige ihnen die Neuzugänge in meinem Archiv. Ich denke immer wieder daran, einen Fotoband mit Bildern aus dem Archiv zu publizieren. Aber dann kommen meist Aufträge, andere Projekte, Ausstellungen, Umzüge und sonstige Turbulenzen dazwischen.



Obwohl ich seit 2004 als Künstler mit dem Medium Fotografie arbeite, habe ich die Bilder aus meinem Archiv erst einmal ausgestellt. Peter Sloterdijk besuchte die Ausstellung und sagte, er spüre "Vibrationen". 2013 publizierte ich 23 Aufnahmen aus 23 Jahren im Some Magazine. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich es im Laufe meines Lebens nicht mehr schaffe, "das kleine Glück" in einer Ausstellung oder in Buchform mit allen Menschen zu teilen. Aber es ist eben ein kleines Glück, und vor allem eins für mich selbst.



Ich freue mich immer wieder, wenn ich an einem Leuchttisch sitzend neue Schätze in meinem Archiv finde. Inzwischen ist nicht nur mein Leben im "kleinen Glück" vertreten, sondern auch das meiner Freunde. Ich kann sehen, wie wir uns in 24 Jahren verändert haben, wie das Leben so lief, wer dazukam und wer wegging. Das ist oft sehr berührend.



Wenn es mir nicht gut geht oder ich an mir selbst zweifle und mich zu verlieren drohe, dann hilft es mir, mich über meine Negative zu beugen. Meistens bekomme ich schnell wieder ein Gefühl für mich selbst und denke: Du solltest stolz auf dich sein. Selbst wenn ich nie ein Buch publiziere: Mein ganzes Leben steckt in diesem Archiv. Ich kann meine Freunde und mich selbst jederzeit wiederfinden. Und das ist ein großes Glück.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen unseres Leseraufrufs "Ewiges Projekt". Der Natur des Themas entsprechend hat dieser Leseraufruf keinen Einsendeschluss. Berichten Sie uns von Ihren ewig währenden Projekten, entweder im Kommentarbereich unter dem Aufruf oder per E-Mail an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Ewiges Projekt".