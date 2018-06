Es kommt regelmäßig vor, dass sich zwei Kommentatoren in einen Streit verstricken, der mit dem eigentlich zu diskutierenden Thema nichts mehr zu tun hat und nur dem Austausch von Beleidigungen dient. Aber noch nie ist ein Mitglied der ZEIT ONLINE-Community dabei so weit gegangen wie im folgenden Fall.

Im Laufe einer Debatte im Kommentarbereich zu unserem Ukraine-Blog gerieten zwei Kommentatoren, nennen wir sie Leser X und Leser Y, mehrfach aneinander. Da sie sich nicht zu weit vom Thema entfernten, ließ die Moderation die beiden Streithähne zunächst gewähren. Dann aber führte Leser X einen heftigen Schlag gegen seinen Gegner: Leser Y müsse vom Verfassen weiterer unqualifizierter Kommentare abgehalten werden, schrieb X und verwies auf einen Link zu einer Onlinepetition, die er zu diesem Zweck gestartet hatte.

Bevor wir uns in Entsetzen darüber ergehen, welches Ausmaß an Aggression und sozialer Inkompetenz unser Kommentator beweist: Die Sache ist nicht ganz ernst gemeint. Was aus der Wahl der Petitionsplattform ersichtlich wird. "We the People: Your Voice in Our Government" heißt das Petitionsangebot des Weißen Hauses, und es richtet sich explizit an US-Bürger mit einem Interesse an US-Politik. Dass nun unser Leser X ausgerechnet von der US-Regierung fordert, "Make the user Y stop writing comments on the internet", lässt sich zwar als kleine Spitze gegen die antiamerikanischen Tendenzen lesen, die X bei Y ausgemacht haben will. Davon abgesehen dürfte X aber klar sein, dass er in diesem Umfeld keine Unterstützer für sein Anliegen finden wird. Eine einzige Unterschrift hat die Petition seit Beginn (seine eigene), und es ist nicht zu erwarten, dass die US-Bürger die noch erforderlichen 99.999 Unterschriften bis zur Deadline am 23. April liefern werden.

Mitkommentatoren an den Pranger zu stellen fördert nicht gerade ein konstruktives Diskussionsverhalten im Kommentarbereich und verdient ganz sicher kein Lob. Diese Aktion aber war uns einen Hinweis wert. Denn abgesehen davon, dass sie eher das Werkzeug der Onlinepetition abwertet als die Kommentare eines bestimmten Lesers: Der Aufwand, den Leser X betrieben hat, ist fast schon wieder ein Kompliment an Leser Y.