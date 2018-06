Dass die Unterscheidung von Gut und Böse nur in Märchen funktioniert, ist nicht schlimm. Im Gegenteil, bisweilen lassen sich dem Bösen gute Seiten abgewinnen. Und das Gute ist nicht immer gut, sondern manchmal einfach nur langweilig. Umgekehrt kann Langweiliges durchaus gut sein. Kathrin Passig zum Beispiel hat in ihrer Kolumne festgestellt, dass langweilige Kommentare durchaus einen positiven Effekt haben können. Trotzdem hält sie diese für debattenzerstörende Elemente. Im Kommentarbereich zu dieser Kolumne wird nun – wenig überraschend – über den Wert von Kommentaren diskutiert.

Aber wer bestimmt, welche Kommentare von Wert sind und welche nicht? Was macht einen wertvollen Kommentar aus, was ist ein langweiliger Kommentar? Die Kolumnistin selbst weist darauf hin, dass solche Fragen nur kontextabhängig und nicht allgemeingültig zu beantworten sind. Spezifizieren wir also: Wie fallen die Antworten auf diese Fragen aus, wenn sie konkret auf ZEIT ONLINE bezogen werden?

Neben unserer Netiquette pflegen wir auch eine Handvoll Kommentarstilregeln.

Darin vermitteln wir, was für uns einen wertvollen Kommentar ausmacht. Was wir nicht vermitteln: Was für uns einen langweiligen Kommentar ausmacht. Das könnten wir gar nicht, für uns sind schließlich alle Kommentare spannend. Aber unsere Leser vielleicht?

Einer der Kommentatoren schlägt ein Bewertungssystem vor, nach dem man Kommentare nicht nur empfehlen, sondern auch von ihnen abraten kann. Wir können Ihnen gleich sagen, das funktioniert nicht. Je negativer ein Kommentar auffällt, desto mehr fällt er auf. Außerdem befördert ein Prinzip, das Abwertungen zulässt, eine Abwertung des gesamten Systems.

Wir werden kein also Bewertungssystem aus Up- und Downvoting einführen. Aber die Frage, was einen langweiligen Kommentar ausmacht und warum ein langweiliger Kommentar sich negativ auf eine Debatte auswirken soll, wird uns eine Weile beschäftigen. Solange, bis uns langweilig wird. Wenn Ihnen gerade langweilig ist, schreiben Sie uns doch ein paar langweilige Kommentare dazu.

(Annika von Taube)