Kurz nach meinem Abitur 1986 machte ich mich auf den Weg zu einer Höhle im Süden Andalusiens. Es ging mir um nichts Geringeres als darum, Erleuchtung zu finden. Das nächste Dorf war zehn Kilometer entfernt, von dort führte ein schmaler Pfad durch die Steinwüste zu der Höhle. Man musste schwindelfrei sein und ein verdammt gutes Gleichgewichtsgefühl besitzen. Vor allem mit dem schweren Marineseesack, den ich auf dem Rücken trug. Doch kurze Zeit später legte ich den Weg fast schon tänzelnd zurück. Sogar bei Nacht und ohne Schuhe.

Mein Gepäck bestand aus einer der ersten Reiseschreibmaschinen und viel Papier, etlichen Büchern, altertümlichem Kochgeschirr, Waschzeug und einer dicken Wolldecke, die später zu einem Teppich wurde. Kleidungsstücke hatte ich nur wenige dabei – als hätte ich geahnt, dass ich bald nur noch nackt in der Natur herumlaufen würde. Was ich allerdings nicht ahnte war, dass ich zwei Jahre dort leben würde.

Die Höhle war nicht von Menschenhand geschaffen. Vor langer Zeit waren zwei gigantische Felsen so aufeinander gefallen, dass darunter ein Hohlraum entstanden war. Groß genug, um mir einen Schlafplatz zu bieten. Stehen konnte man nicht darin, aber zu zweit hätte man gemütlich darin sitzen können – wenn denn jemand vorbeigekommen wäre. Der Eingang zur Höhle befand sich am Rand eines zwei mal vier Meter großen Felsplateaus, vor dem sich ein tiefer Abgrund öffnete.

Die erste Nacht in meinem neuen Zuhause verlief weitgehend schlaflos. Denn zunächst musste ich mich daran gewöhnen, nicht alleine dort zu sein. Eine dicke Natter beanspruchte den hinteren Teil der Höhle für sich. Doch nach langem Zureden einigten wir uns auf eine Grenze, die ich mit meinen Büchern markierte. Auch fand ich es recht unverschämt, dass einige Tage später eine verdammt große Wildkatze meine wenigen Essensvorräte verschlang.

Aber ich gewöhnte mich schnell ein. Bald schlief ich auf einer Matratze aus getrockneten Gräsern. Auf meinem Felsplateau saß ich unter einem Bambussonnendach und genoss die grandiose Aussicht, die bis zu einem winzigen Stück des türkisblauen Meeres reichte. Morgens trank ich frischen Thymiantee und aß selbst gemachtes Brot aus gemahlenen Kernen des Johannisbrotbaumes. Unten im Tal wusch und erfrischte ich mich jeden Tag an einer Süßwasserquelle. Ich naschte Feigen, Mandeln, Granatäpfel, und alle paar Monate gönnte ich mir einen Ausflug ins nächste Dorf, um Nudeln und Tomatensoße zu kaufen. Ich war so exotisch, dass mich sogar die Dorfpolizisten zu Wein und Joint einluden.

Wenn ich mich nicht um Existenzielles kümmerte, las ich Goethe, Schiller und Rudolf Steiner. Außerdem übte ich mich in einer speziellen Meditation, bei der man stundenlang ein Samenkorn betrachtet, bis irgendwann die Idee der Blume vor dem geistigen Auge auftaucht. Ich fastete oft. Und ich schrieb viel, wenn auch nicht immer verständlich. Wenn mich die Einsamkeit überfiel, dachte ich an meine Altersgenossen, die jetzt so dumme Dinge wie den Wehrdienst leisten mussten.

Langsam aber sicher näherte sich mein Äußeres einem Surfer an. Ich trug lange helle Haare, war knackig braun und ziemlich durchtrainiert. Innerlich wurde ich auf eine liebevolle und harmlose Art wahnsinnig. Mein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis stillte ich nachts mit der großen Wildkatze, die mich bald regelmäßig besuchte, obwohl sie von mir nichts anderes als Worte zu erwarten hatte.

Die dicke Natter dagegen schien nicht viel von mir zu halten. Begegnungen wich sie aus. Nur einmal schien sie erfreut, mich zu sehen. Es war im zweiten Winter, bis dahin hatte es kaum geregnet. Eines Nachts aber schüttete es so gewaltig, dass in meiner Höhle zuerst Rinnsale entstanden, die kurz darauf zu reißenden Strömen wuchsen und mein Felsplateau in einen ziemlich beeindruckenden Wasserfall verwandelten. Ein paar Stunden später schwammen all meine Habseligkeiten in einem Teich unterhalb des Plateaus. Auch die dicke Natter. Wie in einem Boot lag sie in dem Gehäuse meiner Reiseschreibmaschine. Als ich sie an Land zog und in die Sonne legte, konnte ich regelrecht ihre Dankbarkeit spüren.

Noch am selben Tag gestand ich mir ein, dass ich keine Lust mehr hatte, Eremit zu sein. Ich beschloss, nach Berlin zu gehen, um dort Philosophie zu studieren, in Clubs zu versacken, Currywurst zu essen und in einem echten Bett zu schlafen. Und so ließ ich die Steinzeit hinter mir.