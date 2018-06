©Jacezk Żukowski

Das Europa in Warschau ist zugleich auch ein Casino Europa, genauso wie es zugleich eine Drink Bar und eine Grill Bar ist – ein sehr vielseitiges Europa also. Die Spuren des vorweihnachtlichen Winters auf diesem Foto (Schnee, Lichterkettendekoration) unterstreichen den anheimelnden Charakter dieses Europas.

©Christoph Murawski

Diese Europa Apotheke befindet sich in Essen-Steele. Unter Apothekern scheint der Name Europa sehr beliebt. So benannte Apotheken befinden sich zum Beispiel in Hamburg, Coburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Erkelenz, aber nur die in Essen spielt mit der EU-Flagge.

©Rafaela Mazal

"Ab Ende der fünfziger Jahre erlebte León, die Universitätsstadt von Nicaragua, einen akademischen Boom, weshalb sich das Ehepaar Calderón-Guerrero dazu entschied, eine günstige Unterkunft für Studenten zu erbauen. Als in den folgenden Jahren der Somoza-Diktatur die Wirtschaft im Westen Nicaraguas einen Aufschwung erlebte, entschied sich das Ehepaar, dem Haus ein neues Profil zu verleihen: als modernes Hotel, das internationale Geschäftsleute anziehen sollte. Ein Hotel mit dem Namen América gab es in León bereits. So erhielt das Hotel 1964 den Namen Europa. Heute, 50 Jahre später, sehen die Eigentümer ihr Hotel als Vorboten, als Visionär der Hotelindustrie in León."

©Amelie Meyer

"Ich lebe zurzeit in New York. Das europa café habe ich auf dem Weg zur Penn Station in Manhattan gefunden."

©Martin Platzgummer

"Bei uns hier in Westösterreich gab es für zwei Tage eine Pension Europa. Es handelt sich um ein Theaterstück des aktionstheater ensemble im Rahmen des Festivals Bregenzer Frühling. Entspricht zwar nicht ganz eurem Aufruf, aber ich schicke es euch trotzdem. Weil’s so stimmt. Irgendwie."

©Julian Schad

"Oberhausen hat ebenfalls ein Europahaus, welches zurzeit seiner Erbauung ein Prestigeobjekt gewesen sein soll. Doch außer der Idee des Theaters, das seit Jahrzehnten leerstehende Kino in dieser Spielzeit als Außenspielort zu nutzen, sehe ich keine Bemühungen zur Wiederbelebung. Denn das Hotel, welches die größte Fläche ausmacht, ist mittlerweile auch geschlossen. Ich muss sagen, dass ich in 31 Jahren als Oberhausener das Europahaus nie als attraktiven Gebäudekomplex angesehen habe. Doch in seinem derzeitigen Zustand, der wohl den Tiefpunkt bildet, ist das Europahaus ein gutes Sinnbild für den Gesamtzustand meiner Heimatstadt – jedoch nicht für Europa. Für das Europahaus wünsche ich mir die Abrissbirne, aber für Europa eine aufwändige Sanierung und weitere Aufwertung."

©Matthias Huber

"Ein Foto aus dem letzten Sommer. Mein Europa findet in Kopenhagen statt."

Matthias Huber