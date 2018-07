Ich erinnere mich noch an diesen Freitag im Oktober vor fast 22 Jahren. Mit meinem Kind, damals knapp zwei Tage alt, kam ich in der Kinderklinik an. Meine Tochter litt an Krampfanfällen und Atemaussetzern. Die betreuende Kinderärztin hatte uns gerade mit dem Satz entlassen: "Finden Sie sich damit ab, Ihr Kind hat eine Hirnschädigung."



Wir hatten keinen Termin in der Klinik, ich war einfach meiner mütterlichen Intuition gefolgt. Und meinem Trotz. "Hirnschädigung? Das werden wir mal sehen", dachte ich. Da standen wir also – eine aufgelöste Mutter, ein ununterbrochen schreiendes Kind und keine Überweisung.



Der Vorteil eines solchen Szenarios ist: Es erregt sehr viel Aufmerksamkeit. Das hatte zur Folge, dass nach rund zehn Minuten der behandelnde Chefarzt der Klinik neben uns stand und die stammelnde Mutter samt Kind mit in sein Behandlungszimmer nahm. Um zuzuhören.

Dann sagte er: "Würden Sie noch einmal fünf Minuten im Wartezimmer Platz nehmen? Ich bin gleich wieder bei Ihnen." Im hintersten Eck des Wartezimmers sitzend hörte ich auf einmal lautes Brüllen aus dem Behandlungszimmer. "Mit welchem Recht maßen Sie sich an, eine solche Diagnose zu stellen?" Kurz darauf ging die Tür auf und wir wurden gebeten, wieder einzutreten.

"Glauben Sie, ich war zu laut?" war der Satz, mit dem wir empfangen wurden. Danach sind für mich nur noch Wunder passiert. Das ständig schreiende Kind ließ sich vollkommen ruhig von diesem fremden Menschen untersuchen. Weil er pfiff – irgendeine klassische Melodie, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann.

Und dann kam die Erklärung: eine MCP, also eine minimale cerebrale Parese, könne ziemlich vieles auslösen. Die meisten dieser Schädigungen könne man aber im ersten Jahr noch beheben, da im Gehirn Synapsen durch regelmäßige Gymnastik verknüpft werden könnten – ich entschuldige mich für die laienhafte Erläuterung.

Das bedeutete, ab sofort dreimal am Tag Gymnastik mit einem schreienden Kind zu absolvieren und alle zwei Wochen ein EEG. Und immer war die Angst dabei, die Krampfanfälle und die damit verbundenen Atemaussetzer würden zurückkommen.

Als mein Kind zwei Jahre alt war und wir noch eine Kontrolluntersuchung hatten, meinte unser Arzt zu mir, mit bewegtem Gesichtsausdruck: "Ich hatte nicht gedacht, dass wir das so hinbekommen." Ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir nicht früher gesagt hat, wie ernst es damals um meine Tochter stand.

Und heute? Das Kind mit der "Hirnschädigung" hat 2012 Abitur gemacht und studiert jetzt Physik an der Universität Heidelberg. All das haben wir geschafft, weil dieser Mann nie seinen Humor, seine Geduld und sein Mitgefühl vergessen hat. Weil er ein ganz, ganz wundervoller Arzt ist, aber eben auch ein Mensch.