Das Dossier der aktuellen Ausgabe der ZEIT widmet sich unter dem Titel Alles gut geregelt den vielen Verordnungen, Vorschriften und Verboten, die unser Leben im öffentlichen und privaten Bereich bestimmen. Das Bedürfnis nach Regulierung kann Ausmaße annehmen, die auf den ersten Blick absurd erscheinen, auf den zweiten aber durchaus sinnvoll sind. Die Grabrüttelpflicht zum Beispiel schreibt vor, Grabsteine seien aus Sicherheitsgründen regelmäßig durch Rütteln auf ihre Standfestigkeit zu prüfen. Knapp 80 Unfälle durch umstürzende Grabsteine pro Jahr zeigen: Diese Verordnung hat ihre Berechtigung.

Wie viel Regulierung gut ist, wo es sie braucht und wo eher nicht, dafür gibt es keine allgemeingültige Regel. Die einen fühlen sich durch Regeln in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt, die anderen betrachten sie als Rückgrat einer funktionierenden Gesellschaft. Einerseits gibt es zu viele Regeln – sogar Regeln, die Regeln regeln –, andererseits jede Menge Bereiche, in denen jeder einfach so nach seinen eigenen Regeln verfährt. Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Gibt es Regeln, die unbedingt eingeführt werden sollten? Gibt es umgekehrt Regeln, die so absurd sind oder eh nicht eingehalten werden, dass man sie auch gleich abschaffen kann?

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge. Nennen Sie uns jeweils bis zu fünf Regeln, die Sie gern abschaffen oder einführen würden. Hier im Kommentarbereich oder per Email an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Regeln". Außerdem möchten wir Sie bitten, Ihre Augen nach Regelhinweisen in Ihrem Umfeld offen zu halten – von der Kaffeetassensortierverordnung in Ihrer Büroküche bis zum Verbotsschilderwald in der Parkanlage – und uns Fotos davon zu schicken. Unter www.zeit.de/regeln werden Sie in den kommenden Tagen weitere Texte zum Thema Regeln finden. Auch eine Auswahl Ihrer Einsendungen werden wir an dieser Stelle veröffentlichen.