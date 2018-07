Nur etwa 30 Minuten lang war Facebook nicht aufrufbar – lang genug, um Menschen und Medien in helle Aufregung zu versetzen. Gott sei Dank war zeitgleich nicht auch Twitter ausgefallen, so konnte die Nachricht von der Facebook-Panne mithilfe des Hashtags #facebookdown ausgiebig verbreitet und kommentiert werden. Als das Netzwerk wieder erreichbar war, fragte Spiegel Online seine Facebook-Community: "Was habt Ihr gemacht, während #Facebookdown war?"

Ja genau, was haben Sie eigentlich gemacht, damals, am 19. Juni 2014, in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr? Erinnern Sie sich noch? Wie fühlte sie sich an, die Zeit, als es kein Facebook gab?

Natürlich sind soziale Netzwerke wie Facebook ganz schlimm. Sie sorgen dafür, dass wir und erst recht unsere Kinder gar nicht mehr wissen, was echte Freundschaft ist, dass wir verlernen, "in echt" miteinander zu kommunizieren, dass wir uns Manipulationen aussetzen, unsere Privatsphäre mit Füßen treten, unser Leben der völligen Kommerzialisierung aussetzen …



Ein Leben ohne Facebook, Utopie oder Dystopie?

Aber jetzt mal einen Moment jenseits gängiger Pauschalverurteilungen gedacht: Stellen Sie sich bitte vor, was Ihnen ohne Facebook fehlen, was Sie anders machen würden. Ihre Tagesplanung, persönliche Interessen, Ihr Blick auf die Welt, wie ist das alles von Facebook beeinflusst? Können Sie konkrete Beispiele nennen? Und wenn es kein Facebook gäbe, was gäbe es stattdessen? Teilen Sie Ihre Gedanken hier im Kommentarbereich oder schreiben Sie uns an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Facebook".