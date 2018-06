Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren selbständig. Dabei habe ich vermutlich nur wenige derjenigen Eigenschaften, die für einen Selbständigen von Vorteil sein mögen: Fähigkeit zur Netzwerkbildung, Kommunikationstalent, überdurchschnittlicher ökonomischer Sachverstand. All dies ist bei mir durchaus entwicklungsfähig, was mir schon oft Steine in den Weg gelegt hat, vor allem bei der Suche nach neuen Auftraggebern.

Warum ich trotzdem selbständig geworden bin? Ich habe im Studium schlicht zu lange getrödelt. Als ich mein Ingenieursdiplom endlich in der Tasche hatte, stand ich vor folgender Wahl: fest angestellt zu werden in dem Betrieb, in dem ich seit vielen Jahren als studentischer Mitarbeiter in der Entwicklung arbeitete, oder Freiberufler zu werden, und als solcher weiter für diesen Betrieb und andere tätig zu sein. Eine überschlagsweise Kosten-Nutzen-Rechnung zur gesetzlichen Rentenversicherung gab den Ausschlag: Ich versprach mir – damals schon von den demografischen Schwierigkeiten des Umlagesystems überzeugt – von einer kapitalbasierten Altersversorgung deutlich bessere Leistungen als von der gesetzlichen Rentenversicherung, bei der ab dato bestenfalls 25-30 Beitragsjahre zustande gekommen wären.

Meine Selbständigkeit stand von Anfang an auf einem soliden finanziellen Fundament, sodass ich stets den Höchstsatz in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen hatte, derzeit 635 Euro monatlich. Das tut weh. In den letzten Jahren betrug mein Monatseinkommen im Schnitt über 5.000 Euro. Das hört sich viel an, aber ich bin ungewollt Alleinverdiener in meiner Familie (ich bin verheiratet und habe zwei Kinder). Seit neun Jahren lege ich monatlich ca. 1.500 Euro für unsere Altersvorsorge und die Berufsunfähigkeitsversicherung zur Seite – ich muss ja schließlich einiges nachholen. Außerdem müssen noch Anschaffungen, Steuern, Abgaben und Autokosten aufgebracht werden. Ein Geschäftswagen ist übrigens so ziemlich das einzige, was ich steuerlich geltend machen kann, denn für meine Entwicklertätigkeit in Hard- und Software reicht ja im Grunde ein PC. So bleibt am Ende des Geldes meist noch etwas Monat übrig. Dafür arbeite ich wöchentlich 40 Stunden. Urlaub mache ich maximal eine Woche im Jahr.

Manche Ängste muss man verdrängen

Das ist Jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Ich kann mir und meiner Familie derzeit ein auskömmliches Leben in der Mittelschicht bieten, mit Haus und Garten. Meine Sorgen gehen wie bei allen Selbstständigen dahin, dass mir die Auftraggeber wegbrechen könnten. Aber auch eine längere oder schwerere Krankheit könnte für unsere Familie den Abstieg auf Hartz 4 bedeuten. Das muss man wohl einfach verdrängen. Sorgen macht mir aber auch, dass die Politik so unberechenbar ist: Niedrigzinspolitik zur Sanierung der Staatsfinanzen bei gleichzeitig schleichender Enteignung der Bevölkerung, ständige Rufe nach Zwangsmitgliedschaften, wie zum Beispiel in der gesetzlichen Rentenversicherung, ohne dass den Selbständigen dafür ein realer Gegenwert geboten würde. Hinzukommt das Damoklesschwert des plötzlichen, schwer planbaren Steuerzugriffs auf die gesparten Altersrücklagen bei Fälligkeit. Und dies sind nur einige der Dinge, über die ich mir Gedanken mache.

Worüber ich mich ärgere, sind die vielen Ungerechtigkeiten gegenüber Selbständigen, zum Beispiel der Mindestbeitrag zur Krankenversicherung, der auch dann erhoben wird, wenn die Einnahmen geringer sind als das vom Staat veranschlagte Mindesteinkommen. Krankenkassenbeiträge, wie auch Steuervorauszahlungen, berechnen sich aus den Einnahmen des Vorjahres und sind auch dann gnadenlos fällig, wenn sie im laufenden Jahr deutlich geringer sind oder ganz wegfallen. Eine Ermäßigung ist schwierig und nur auf Antrag möglich. Hingegen bedingt jeder Einnahmenzuwachs sofort höhere Beiträge.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Auch an anderen Punkten werden Angestellte in unserem Steuer- und Sozialsystem bevorzugt. Arbeitnehmer erhalten zum Beispiel vom Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge zu den Sozialversicherungen, ohne dass sie dieses Geld versteuern müssten. Ich als Selbständiger muss meine Sozialversicherungsbeiträge dagegen alleine aufbringen und jeden Cent meines Einkommens versteuern. Selbst die Müllabfuhr ist für selbständige Gewerbetreibende teurer, egal ob sie Gewerbeabfall produzieren oder nicht. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.

Letztlich habe ich den Eindruck, von allen gesellschaftlichen Akteuren als Störfall im System angesehen zu werden, als abseits der angestrebten Norm. Und das, obwohl ich mit hohen fünfstelligen Umsätzen mehr zum Steueraufkommen beitrage als die meisten meiner Mitbürger.

Der Autor schreibt unter Pseudonym. Sein richtiger Name ist der Redaktion bekannt.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen unseres Leseraufrufs "Selbständigkeit". Ihre Vorschläge, wie sich die Situation geringverdienender Selbständiger verbessern ließe, sammeln wir im Kommentarbereich unter dem Aufruf. Ihre persönlichen Erfahrungen mit Selbständigkeit können Sie uns per E-Mail an leseraufruf@zeit.de zusenden, Stichwort "Selbständigkeit".