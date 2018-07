Mit der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land wird der Kindheitstraum vieler Brasilianer Wirklichkeit. Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor etwa zwölf Jahren mit Freunden hier in Belo Horizonte darüber geredet habe, dass die WM 2014 bei uns stattfinden könnte. Es war eine schöne Vorstellung. Dass dabei auch Korruption, Geldwäsche und überteuerte Bauten eine Rolle spielen würden, wussten wir natürlich. Aber wir dachten: "Hier ist alles eh chaotisch, warum dann nicht einfach Spaß haben?" So denken wir in Brasilien ja eigentlich immer.



Während der letzten Weltmeisterschaften war die Stimmung in Brasilien super, sogar magisch. Dieses Jahr aber ist die Stimmung mies. Und das, obwohl wir Gastgeber sind. Durch die politischen Unruhen ist der Fußball in den Hintergrund gerückt. Das ist zwar verständlich, aber auch ein großer Verlust.



Ich finde es nicht in Ordnung, wie die WM organisiert wurde. Wir hätten von Anfang an dafür sorgen müssen, dass alle Rechte eingehalten werden. Aber jetzt steht die Weltmeisterschaft unmittelbar vor der Tür. Niemand hat etwas davon, wenn wir sie verderben. Wir Brasilianer lieben Fußball, wir lieben Partys, und wir lieben es, ausländische Gäste zu empfangen. Dafür ist die WM eine wunderbare Chance. Wir sollten auch protestieren, ja, aber gezielt und sinnvoll. Nicht auf Kosten unseres eigenen Glücks.



Als letztes Jahr während des Confed-Cups die Demonstrationen ausbrachen, hatte ich deshalb gemischte Gefühle. Es gibt hier seit Langem gute Gründe zu protestieren, aber warum sind so viele nicht früher schon auf die Straße gegangen? Hinzukam, dass die Demonstrationen kein gemeinsames Ziel hatten. Jeder hat protestiert, wogegen er oder sie gerade wollte. Wie hätte die Regierung mit so vielfältigen Willensäußerungen sinnvoll umgehen sollen? Manche Demonstranten wollten gar den Confed-Cup und die WM verhindern, nachdem die Vorbereitungen schon so weit fortgeschritten waren. Eine unsinnige Forderung.



Ich hoffe, dass in den kommenden Wochen der Fußball im Vordergrund steht und dass die Proteste die WM und ihre Besucher nicht beeinträchtigen. Wir dürfen nicht vergessen, was dieses Turnier für uns bedeutet. Für unsere Kindheitsträume und unsere Spielfreude. Unsere Regierung hat uns schon zu viel genommen. Wir sollten nicht zulassen, dass sie uns auch den schönsten, unvergesslichsten Monat unseres Lebens nehmen. Protestieren können wir auch nach der WM noch.