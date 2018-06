Viele Leser, die auf unseren Leseraufruf Körperbilder geantwortet haben, erzählen davon, wie schwierig es ist, nicht dem Schlankheitsideal zu entsprechen. Ihre Geschichten handeln vom Kampf gegen den eigenen Körper, von Scham und Disziplin, von radikalen Lösungen und vom langen Weg zur Selbstakzeptanz. Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl.



Ich habe vor ein paar Jahren etwa 20 Kilo zugenommen. Da ich davor sehr dünn war, fand ich das erst mal gar nicht so krass. Ich bekam allerdings kaum noch Komplimente für mein Aussehen und wurde weniger von Männern angemacht. Am schlimmsten fand ich, dass meine Mutter plötzlich mein Gewicht thematisierte und ich den Eindruck bekam, dass sie es nicht ertragen konnte, dass ihre Tochter nicht mehr dünn war. Sie gab mir ständig ungefragt Tipps zum Abnehmen und sagte Dinge wie "Wenn man nicht frühzeitig etwas tut, bekommt man das nie wieder runter!" Auch mein Ex-Freund lag mir ständig in den Ohren, ich solle Sport treiben. Es hat einige Therapie-Sitzungen gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass ich mich eigentlich mit den 20 Kilo mehr gar nicht so schlecht finde. Mein Busen, den ich immer zu klein gefunden hatte, war jetzt groß genug. Ich kam mir weiblicher vor und stärker. Zwar litt ich etwas unter Knieproblemen, aber alles in allem hatte ich größeren Tatendrang und hielt länger durch, wenn ich spazieren ging oder lange stehen musste. Als sehr dünne Frau hatte ich ständig mit Schwindel und Kreislaufproblemen zu kämpfen gehabt – nun fast gar nicht mehr. Deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob ich wirklich wieder so dünn sein will wie früher. Was sich auch verbessert hat: Früher habe ich mir wegen Kleinigkeiten bezüglich meines Aussehens den Kopf zerbrochen und immer an mir rumkritisiert. Als ich zugenommen habe, fand ich bis auf das Dicksein auf einmal alles an mir wunderschön.

Sabine Merz, per E-Mail

Wie das Leben ist, wenn man übergewichtig ist? Geprägt durch Freundschaft, Genuss und Gelassenheit gegenüber solchen Fragen.

Emvauce Seele, über Facebook

Nach mehreren Jahren des stetigen Zunehmens habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, mich operieren zu lassen. Ich habe also einen Magenbypass und bin dadurch um die Hälfte meiner selbst geschrumpft. Man sagt mir nach, ich sei seitdem wesentlich selbstsicherer geworden. Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass sich meine Einstellung gegenüber übergewichtigen Menschen verändert hat. Ich bin nachsichtiger und mitfühlender und (ver)urteile nicht mehr so schnell. Es fiel mir auf, dass viele Menschen mich nach der Operation komplett auf meinen Körper und mein Gewicht reduziert haben. Einige meiner Freunde haben mit Unverständnis oder sogar mit Fassungslosigkeit auf diesen Schritt reagiert, akzeptieren allerdings nun meine Entscheidung. Durch die veränderte Innenkonstruktion kann ich nicht mehr essen und trinken wie früher, was mir bisweilen schwerfällt, da ich sehr gerne und sehr gut koche. Statt "Dann nehme ich noch das Dessert" heißt es nun "Vielleicht teilt jemand mit mir ein Gericht und ich kann eventuell noch einen Löffel Dessert abbekommen, ohne dass mein Kreislauf gleich zusammenklappt". Dennoch war die Operation ein Schritt hin zu mehr Lebensqualität. Ich muss nicht mehr den Hosenreißverschluss öffnen, wenn ich mir die Schuhe zubinde, und habe nicht mehr bei jeder Treppenstufe unerträgliche Schmerzen in den Knien. Komplimente nehme ich heute mit einem Lächeln entgegen.

Monika G., per E-Mail