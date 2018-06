Ich war jung, arm und eine Freundin des ausgiebigen Feierns, jedenfalls glaubte ich das von mir selbst. Gemeinsam mit Freunden zog ich in eine heruntergekommene Altbauwohnung, die nach DDR roch und mit Linoleum ausgelegt war. In meinem Zimmer befand sich ein Loch im Boden, durch das ich in den Laden unter mir spähen konnte.



Das machte uns aber nichts aus, wir rissen das Linoleum raus, legten Laminat drüber, strichen die Wände und füllten das Loch in meinem Zimmer mit irgendeiner Masse. Langsam fühlte ich mich in der Wohnung zu Hause. Ich fand es sogar sympathisch, dass ich trotz des gestopften Lochs jede Konversation im Laden unter mir verfolgen konnte. Auch sonst hörte ich jedes kleinste Geräusch in unserer Küche, im Flur und in den Nachbarzimmern. Besonders dann, wenn ich gerne ausgeschlafen hätte.



Zu meiner persönlichen Hölle wurde die Wohnung, als über uns drei DJs einzogen, die kurzerhand beschlossen, ihre Anlage in dem Zimmer über meinem aufzubauen. Das erfuhr ich eines Mittwochmorgens gegen fünf, als mich die Musik von oben aus dem Schlaf riss. Der Bass wummerte so heftig, dass mein ganzes Zimmer zu wackeln schien. Ich stand auf, traute mich aber nicht nach oben zu gehen und mich zu beschweren, weil das ja eher uncool ist. Ich machte meiner Empörung deshalb durch wütendes Auf- und Abgehen in meinem Zimmer Luft.



Als sich nach einer gefühlten Ewigkeit nichts an der Situation geändert hatte, fasste ich mir doch ein Herz und ging nach oben. Das allerdings hätte ich mir sparen können, denn es sah dort genauso aus, wie es klang: Verstrahlte Technomenschen tanzten herum, die kein Verständnis für mein Bedürfnis nach Schlaf hatten und meinten, ich solle doch mitfeiern. Das tat ich nicht. Stattdessen stapfte ich zurück in meine Basshölle und kaufte mir am nächsten Tag Ohropax.

Auch Ohropax konnte mir nicht helfen

Leider, das musste ich am nächsten Wochenende feststellen, halfen die nicht wirklich gegen den Bass, sie dämpften nur alle anderen Geräusche. Mein Gehirn fühlte sich an, als würde es vibrieren. Ich versuchte, gegen den Lärm anzuschallen und machte selbst schreckliche Musik an. Das nervte mich aber noch mehr. Ich ging also wieder hoch und schleppte diesmal meine Mitbewohner mit, um den Druck zu erhöhen. Ich versuchte meine Nachbarn so weit zu bringen, die Anlage woanders aufzustellen, sie zeigten sich aber eher unkooperativ. Daraufhin drohte ich mit der Hausverwaltung – und schämte mich sofort vor mir selbst.



Als aber noch am selben Tag die Anlage wieder angeschmissen wurde, begann ich mich über Lärmbelästigung zu belesen, erkundigte mich nach Mieterrechten und fing dann an, penibel aufzuschreiben, wann die Nachbarn ihre Musik anhatten und inwiefern das die Ruhezeiten störte. Als ich eine DIN-A4-Seite voll hatte, schrieb ich der Hausverwaltung und drohte mit Mietminderung. Es passierte – nichts. Ich war nicht wirklich überrascht. Es musste ja einen Grund haben, dass das Haus in dem Zustand war, in dem wir es vorgefunden hatten.



Um etwas Gelassenheit zurückzugewinnen, plante ich als nächstes, einfach jedes Wochenende länger zu feiern als meine Nachbarn. Gelungen ist mir das vielleicht zwei Mal. Meine Nachbarn waren eindeutig standfester als ich. Irgendwann ging ich dazu über, so lange mit einem Metallstab gegen die Heizungsrohre zu donnern, bis oben die Musik abgestellt und ganz sicher jeder im Haus von meinem erbitterten Kampf um Ruhe gestört wurde. Da mir in diesen Momenten aber immer die spießige Bekannte eines Freundes in den Sinn kam, die mit einem Besen an die Decke klopfte, um ihre Nachbarn vom Sex abzuhalten, konnte auch das keine Dauerlösung sein. Ich beschloss deshalb, mein Leben in ruhigere Bahnen zu lenken und einfach auszuziehen.



Am Tag des Umzugs stand neben meinem Transporter noch ein anderer: Meine Nachbarn hatten beschlossen, in ein Hausprojekt zu ziehen, um endlich ungestört ihrer Musikleidenschaft nachgehen zu können.