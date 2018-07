Im Gegensatz zu anderen Ländern ist der Weg zum Führerschein in Deutschland lang und teuer. Jedenfalls bislang noch. Denn die Entwicklung hin zum computergelenkten Auto macht so rasche Fortschritte, dass die Führerscheinprüfung, wie wir sie heute kennen, schon bald ein Ding der Vergangenheit sein könnte. Vielleicht wird das Selbersteuern eines Autos zu einem Luxushobby, etwas, das man sich aus Spaß gönnt, weil man eine nostalgische Liebe zum Auto pflegt – eine Liebe übrigens, die in Zeiten von Carsharing und Leasing immer weniger Fahranfänger verspüren.

Aber noch ist das Erlangen der Fahrerlaubnis eine große Sache. Wer heute Besitzer eines deutschen Führerscheins ist, hat dafür viel Zeit und Geld investiert. Und das macht ihn umso wertvoller. Vielen gilt die bestandene Fahrprüfung als Initiationsritus, sie macht den Prüfling selbstständig und erwachsen.

Erzählen Sie uns Ihre Anekdoten aus der Fahrschule

Wir wollen ermitteln, welchen Stellenwert die Führerscheinprüfung hatte und heute noch hat, und bitten Sie um Ihre Erinnerungen. Was hat Ihre Fahrstunden unvergesslich gemacht? Warum war Ihr Fahrlehrer ein Held? Warum sind Sie durch die Fahrprüfung gefallen? Falls Sie selber Fahrlehrer sind: Erzählen Sie uns von einschneidenden Erlebnissen aus Ihrer Berufspraxis. Schicken Sie uns Ihre Anekdoten an leseraufruf@zeit.de, Betreff "Führerschein" oder schreiben Sie uns hier im Kommentarbereich. Eine Auswahl der Rückmeldungen veröffentlichen wir in Kürze.