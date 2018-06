Meine erste Führerscheinprüfung war eine Katastrophe, die zweite auch. Mittlerweile kann ich darüber lachen. Beim ersten Anlauf bog ich nach nur fünf Minuten zu früh ab und krachte beim anschließenden Wendemanöver in eine Garagentür. Beim zweiten Anlauf übersah ich eine Ortstafel und raste mit 70 km/h durchs Ortsgebiet. Und jetzt? Fehlt mir ganz einfach die Zeit, den ganzen – Pardon – Schmonzes noch einmal zu wiederholen. Gott sei Dank lebe ich im Zentrum einer Großstadt.

Mein Vater, Arzt von Beruf, hatte mir vor der praktischen Prüfung eine Tablette in die Hand gelegt und gesagt, die solle ich nehmen. Worum es sich dabei handelte, verriet er mir nicht. Heute nehme ich an, dass es ein Betablocker gewesen sein muss. Ich bin jedenfalls ziemlich entspannt zur praktischen Prüfung gegangen. Selbst die Tatsache, dass ich nach etwa einem Kilometer Fahrt feststellen musste, dass ich immer noch mit gezogener Handbremse unterwegs war, konnte mich nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Ich nahm zwar an, dass ich damit durchgefallen sei, den Prüfer hat die gebremste Fahrt aber nicht gestört. Nach ein paar Kilometern durch die Stadt und einmal Vorwärtseinparken am Parkplatz vor dem Schwimmbad war die Prüfung vorbei, und ich hatte den Führerschein in der Tasche.

Total unbedarft stellte ich meinem Fahrlehrer 1981 ein Ultimatum für den Prüfungstermin, denn ich plante, zwei Tage später mit meinem Freund in den Urlaub zu fahren. Nach der fehlerfrei bestandenen Theorie wartete ich sieben Stunden lang auf meine Fahrprüfung. Es war bullenheiß, ein Sommergewitter zog auf. Ich kam als Letzte dran, und als der Wagen vor mir hielt, in dem der vorletzte Prüfling saß, bremste dieser so abrupt, dass es Lehrer und Prüfer heftig nach vorne riss. In dem Moment wusste ich irgendwie, dass ich es schaffen würde: Die wollten einfach zu einem Ende kommen. Und so war es dann auch.

Ich hatte noch nicht einmal ausgeparkt, da soff mir der Wagen praktisch im Stand ab. Das ignorierte ich einfach, startete neu und dann lief es zehn Minuten lang gut, auch wenn ich mich dabei ertappte, leicht über der Geschwindigkeitsbegrenzung zu liegen und es unauffällig korrigierte. Zu meiner Überraschung und Freude wurde aus der Prüfung dann ein Einkaufstrip. Vermutlich wollte der Prüfer ganz genau wissen, ob ich wirklich einparken und ausparken, vor allem anfahren kann. Er verschwand, wohl um das Einkaufsszenario realistischer zu gestalten, für eine Viertelstunde in einem Geschäft und brachte dann auch ein paar Einkäufe mit. Dann fuhren wir wieder zurück. Der Prüfer verabschiedete mich mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch! Hier ist Ihre Fahrerlaubnis. Sonst wird das vor der Rente nichts mehr."

