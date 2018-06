An den meisten Schulen Deutschlands werden im Zeitraum der neunten bis elften Klasse ein oder zwei Praktika erwartet. Die Schüler sollen dabei in einem Zeitraum von zwei oder drei Wochen erste berufliche Erfahrungen sammeln.

Aber haben Schüler in diesem Alter schon eine Vorstellung davon, was sie später als Beruf anstreben wollen? Mit Sicherheit nicht alle. Und das ist kein Problem. Praktika können zwar auch zur Erkenntnis führen, keine persönliche Leidenschaft entdeckt zu haben, was aber immerhin zeigt, welche Richtung man auf keinen Fall einschlagen will.

Der Umfang der Tätigkeiten während der Praktika unterscheidet sich je nach Unternehmen. Als allgemeine Negativerfahrung bei Schülerpraktika gilt "Kopieren und Kaffee kochen", wobei Schüler, die einen nützlichen Einblick in den jeweiligen Beruf erwartet haben, sich zu Recht langweilen und sich ausgenutzt vorkommen. Die beliebtesten Praktika sind die, bei denen man sich als Schüler respektvoll behandelt fühlt, einen realistischen Einblick ins Arbeitsleben gewinnt und eigene Aufgaben übertragen bekommt.

Ich habe gerade mein Praktikum bei ZEIT ONLINE beendet, konnte einen guten Einblick in die Redaktion gewinnen und denke, dass ich einen Beruf in den Medien weiterhin anstreben werde. Aber ich wüsste gern, welche Erfahrungen andere Schüler mit ihren Praktika gemacht haben:

Haltet ihr ein Schülerpraktikum grundsätzlich für sinnvoll?

Ist der Zeitpunkt zwischen 9. und 11. Klasse richtig?

Hattet ihr in eurem Schülerpraktikum das Gefühl, gebraucht zu werden und euch einbringen zu können?

Wünscht ihr euch eine nähere Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen?

Für Rückmeldungen steht der Kommentarbereich zur Verfügung. Wer möchte, kann seine Antworten auch an leseraufruf@zeit.de schicken, Betreff "Schülerpraktikum".