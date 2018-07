Im Allgemeinen bin ich ein fröhlicher und ausgeglichener Mensch. Wenn aber der Altweibersommer zu Ende geht, setzt bei mir eine Verwandlung ein. Zuerst bin ich vor allem müde, obwohl ich viel schlafe, außerdem lustlos und desinteressiert. Mein Musikgeschmack ändert sich zwar nicht grundlegend, es sind aber vor allem die melancholischen, düsteren Lieder, die mich ansprechen. Die Gesellschaft von anderen Menschen empfinde ich mehr als Stress denn als Bereicherung.

Früher habe ich diese Phasen nicht erkannt und meine Stimmung intuitiv mit Alkohol und Drogen ausgeglichen. Dadurch konnte ich mein Innerstes verstecken und habe jedem vorgespielt, dass es mir gut geht und ich Spaß habe. Je mehr Drogen, desto leichter ist es mir gefallen, daran zu glauben. Aber es ist so, wie es Tomáš Sedláček in seinem Buch Die Ökonomie von Gut und Böse beschreibt: Alkohol gewährt einem nur einen Kredit an Lebensenergie und guter Laune, den man am nächsten Tag mit Kater und postalkoholischer Depression zurückzahlen muss.

Meine Herbstmelancholie wuchs sich mit der Zeit zu einer echten Depression aus. Der zunehmende Stress in der Ausbildung und danach im Berufsleben tat sein übriges. Die Ausflüge ins Nachtleben wurden immer exzessiver und es häuften sich die Tage, an denen ich unausgezogen im Bett aufwachte und das vage Gefühl hatte, dass in der vorangegangenen Nacht etwas Unangenehmes oder Peinliches passiert war.

Schließlich musste ich mir eingestehen, dass ich nicht so stark bin, wie ich mir immer eingebildet hatte. Die Herbstdepression dauerte zu diesem Zeitpunkt schon das ganze Jahr an. Ich wählte den Weg der Psychotherapie, arbeitete einige Dinge auf und erkannte so manchen Irrweg und so mache Sackgasse. Die Depressionen verschwanden, die Herbstmelancholie blieb. Sie ist aber eine andere geworden. Ich verstehe diese Phasen jetzt und habe sie besser im Griff habe als zu jener Zeit, als ich sie ignorierte und nicht

verstand. Ich weiß jetzt auch, dass die Melancholie wieder verschwinden wird und ich bis dahin einfach mehr meinen Gefühlen und Befindlichkeiten nachgeben muss.

Der Herbst ist mittlerweile nicht mehr die Zeit, in der ich versuche, anderen etwas vorzuspielen oder auf Biegen und Brechen gute Laune zu haben. Ich gebe meiner melancholischen Grundstimmung nach und lasse mich mehr treiben als sonst. Ich weiß mittlerweile auch, wie ich der Melancholie entgegenwirken kann, wenn sie zu stark wird. Ich habe sie als Chance akzeptiert, einmal im Jahr ein wenig vom Gaspedal zu gehen und mir mehr Zeit fürs Nachdenken zu nehmen.