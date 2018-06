Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kann die Welt erklären wie kein anderer. Er weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Beispiel ist unnatürlich. Und den amerikanischen Kontinent hat der Islam entdeckt, noch ein paar Jahrhunderte vor Kolumbus.

Was weiß Erdoğan sonst noch? Erzählen Sie es uns. Und dem Rest der Welt. Klicken Sie in das Textfeld in unserem Meme-Generator und formulieren Sie eine orakelnde Weisheit, wie sie aus dem Munde Erdoğans stammen könnte. Wenn Sie Ihre Weisheit gespeichert haben, können Sie diese über die üblichen sozialen Netzwerke teilen (Hashtag: #erdoganorakel). Um Missverständnissen vorzubeugen: Humor bedeutet nicht das Gegenteil von Respekt. Bitte beachten Sie also unsere Netiquette und bedenken Sie den türkischen Präsidenten nicht mit Schmähnamen.





Update: Diese Aktion wurde am 25.11.2014 um 19.30 Uhr beendet. Wir bedanken uns für knapp 1000 generierte Memes. Eine Auswahl der gelungensten finden Sie in der untenstehenden Meme-Galerie.





Über die Autoren: Thilo Kasper, Kim Asendorf und Ole Fach erproben einen Monat lang Memes im redaktionellen Kontext von ZEIT ONLINE. Dieser Beitrag ist Teil des Projekts #EditorialMeme im VOCER Innovation Medialab, gefördert von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.