Obwohl es in Deutschland laut Grundgesetz keine Staatsreligion gibt, werden Katholiken und Protestanten de facto gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften privilegiert. Immer wieder wird das heftig kritisiert. So auch von dem Schriftsteller Simon Urban, der einen radikalen Laizismus fordert, also eine strikte Neutralität des Staates in Fragen der Glaubensausübung.

Das Verhältnis von Staat und Religion ist von Land zu Land ganz unterschiedlich geregelt. In Frankreich beispielsweise wurde das Prinzip der Laizität schon 1905 in der Verfassung festgeschrieben. Deshalb dürfen dort muslimische Lehrerinnen und Schülerinnen an staatlichen Schulen auch keine Kopftücher tragen. In Israel hingegen gibt es keine standesamtlichen Trauungen, Braut und Bräutigam müssen also derselben Religion angehören, um heiraten zu können.

Auch weshalb Staat und Religion jeweils getrennt sind, oder eben nicht, ist ganz verschieden. Frankreich führte die Laizität ein, nachdem die Dreyfus-Affäre das Land politisch und religiös tief gespalten hatte. In Israel dagegen ist das Judentum zentral für das staatliche Selbstverständnis, dementsprechend wird es im öffentlichen Leben privilegiert.

Wie erleben Sie das Verhältnis von Staat und Religion?

Unser Aufruf richtet sich an Deutschsprachige, die im Ausland leben. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie das Verhältnis von Religion und Staat in Ihrem aktuellen Aufenthaltsland wahrnehmen. Wie stark ist der Einfluss von Religion auf das öffentliche Leben? Was beeindruckt, was befremdet Sie an dem Land, in dem Sie zurzeit leben? Welches Fazit ziehen Sie aus Ihren Erfahrungen?

