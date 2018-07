In einer Meldung über eine geplante Legida-Demonstration in Leipzig heißt es: "Die islamfeindliche Protestbewegung Legida darf am Montag nicht durch die Leipziger Innenstadt marschieren."



Im Kommentarbereich regt sich Kritik zur Verwendung des Begriffes "marschieren". So kommentiert rl_germany: "Bitte nicht jedes mal 'marschieren' schreiben. Hab nichts mit Pegida & Co. am Hut, aber es nervt, dass immer von 'marschieren' gesprochen wird. Da marschierte bisher noch keiner, nirgends waren Leute im Gleichschritt zu sehen. Die frustrierten Menschen laufen ganz normal, demonstrieren also."

Darauf reagiert Pünktchen mit folgendem Verweis: "Zur Kenntnis: Der Ausdruck Marsch (v. französ.: marche, "Gang, Wanderung" aus altfränk. mark, eine Spur hinterlassen) bezeichnet meist einen geordneten Aufzug von Menschen zu repräsentativen, demonstrativen oder militärischen Zwecken. Doch auch ein längerer Spaziergang oder Ausflug zu Fuß kann als Marsch bezeichnet werden." (Wikipedia)

Nach Pünktchens Hinweis wäre "marschieren" also völlig in Ordnung. Aber Cyberstalker reicht das nicht, er stimmt rl_germany zu: "Freut mich, dass nicht jeder Pegida-Gegner auf die subtile Propaganda im Stile von 'marschieren', 'brüllen', etc. hereinfällt. Das ist doch nichts anderes als Stimmungsmache, weit entfernt von objektivem Journalismus. Natürlich sind die Lügenpresse-Vorwürfe von Pegida überspitzt, aber das solche Stimmungsmache als objektiver Journalismus verkauft wird, sollte jedem zu denken geben, nicht nur Pegida-Anhängern. Man muss sich schon fragen, wer als nächstes 'marschiert' statt 'läuft' und wer als nächstes aus Gründen des Schutzes auf sein Recht zur öffentlichen Meinungsbekundung verzichten muss."

Da übernimmt no-panic die Vermittlerrolle:

"Duden, Synonyme für 'marschieren':

- einen Marsch machen,

- eine Wanderung unternehmen,

- schreiten,

- wandern,

- ziehen,

- im Gleichschritt/in Reih und Glied gehen.

Duden, Synonyme für 'spazieren gehen':

- an die [frische] Luft gehen,

- sich die Füße vertreten,

- einen [Spazier]gang machen,

- frische Luft schnappen;

- (gehoben) sich ergehen, promenieren;

- (umgangssprachlich) bummeln, einen Bummel machen, ein paar Schritte gehen;

- (umgangssprachlich scherzhaft) sich auslüften;

- (veraltend) spazieren;

- (gehoben veraltend) lustwandeln;

- (veraltet) ambulieren;

- (Kindersprache) ata [ata] gehen, teita gehen

Ich schlage vor, dass künftig geschrieben wird:

'Die Bummelanten gehen teita'."

Es könnte sein, dass der Vorschlag von no-panic von den Nachrichtenredakteuren nicht aufgegriffen wird. Aber die regelmäßige Sensibilisierung der Redaktion für die passende Wortwahl durch unsere Kommentatorenschaft ist wertvoll genug, um an diesem Beispiel vorgestellt zu werden.