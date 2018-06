Seit dem Brand in einem geplanten Asylbewerberheim in Tröglitz diskutiert die ZEIT-ONLINE-Community über den Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden. Ein Leser fordert, die Befürworter einer großzügigeren Flüchtlings- und Einwanderungspolitik sollten mit gutem Beispiel vorangehen und Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Prompt antwortet ein anderer Leser, dass er genau das getan hat, und zwar "nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich es konnte und weil ich an den Imperativ von Kant glaube: 'Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.'"

Die Idee, Flüchtlingen eine private Unterkunft anzubieten, hatten auch die Initiatoren des Projekts Flüchtlinge Willkommen. Seit vergangenem November betreiben sie eine Onlineplattform, auf der sich Privatpersonen registrieren können, die einen Wohnplatz zur Verfügung stellen möchten. Auch Flüchtlinge, die eine Bleibe außerhalb eines Heimes suchen, können sich dort melden. 28 Geflüchtete haben bisher auf diesem Weg eine Unterkunft gefunden.

Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie an einem solchen Projekt teilnehmen oder über eine Teilnahme nachdenken. Welche Erfahrungen haben Sie im Zusammenleben mit einem geflüchteten Menschen gemacht? Aus welchen Beweggründen haben Sie sich dafür entschieden, einen Wohnplatz anzubieten? Oder, falls Sie selbst Flüchtling sind, wie lebt es sich mit Ihren deutschen Mitbewohnern? Haben Sie Ideen, wo Flüchtlinge und Asylsuchende noch außerhalb von Heimen eine Bleibe finden könnten?



