Freunde helfen in Notlagen. Freunde sind da, wenn man jemanden zum Lachen braucht. Freunde stehen in schweren Zeiten bei. Und vor allem: Freunde machen das Leben schöner. Und doch ist jede Freundschaft eine ganz persönliche Sache zwischen zwei Menschen. Deshalb interessierte uns: Was verbinden Sie mit Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin?



Am 30. Juli wurde der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert, der diese Beziehungen würdigt. Wir baten unsere Leser deshalb, uns ihre ganz persönlichen Freundschaftsgeschichten zu schicken – und bekamen zahlreiche Mails. Zehn Texte haben uns so gut gefallen, dass wir dem besten Freund oder der besten Freundin eine kleine Überraschung schicken wollen (die Päckchen gehen in den nächsten Tagen mit der Post heraus). Drei Freundschaften davon wollen wir Ihnen hier vorstellen:

Tina Schmidt über ihre Freundin Birte:

Ein Tag im März. Wir haben ein WG-Zimmer zu vergeben. Mein Favorit ist Leif – ein Medizinstudent. Jung, neu in der Stadt, witzig, das könnte eine gute Zeit werden. Wir, das sind bis dato mein Mitbewohner Daniel und ich. Nun hat sich noch eine Interessentin angekündigt. Nachdem wir nun zwei Tage gecastet haben, schwindet die Lust und wir sind uns einig: Birte soll die Letzte sein, danach wird über das dritte Zimmer entschieden.

Ding-dong. Halli-hallo, zum 13. Mal die gleichen Fragen. Warum ziehst du hierher? Von wo? Studieren oder arbeiten? Ah, ein Praktikum – auch gut. Wie lang willst du bleiben? So geht es den gewohnten Gang. Birte kommt aus dem Ruhrgebiet, ich aus Husum, einer kleinen Stadt an der Nordseeküste.



"Hast du einen Freund?", frage ich. "Nein, aber einen Ex-Freund. Der wohnt in Münster." "Ach was, meiner auch", sage ich. "Aber davor hat er in Freiburg studiert." "Meiner auch, wie witzig. Ist aber schon zwei Jahre her." "Moment, … wo kommst du nochmal her? Aus Husum?" Sie hat sich Husum gemerkt. Pluspunkt, denke ich. "Ja genau, aus Husum." "Tim P.?" "Äh, ja. Kennst du ihn?" "Klar, Tim und Peter sind zusammen von Freiburg nach Münster gezogen. Hat Tim dich während deines Auslandssemesters in Edinburgh besucht?" "Ja. Du warst mit Peter zusammen?"



So langsam wurde es mir unheimlich. Die beiden Männer wohnten zusammen, wir Freundinnen haben uns jedoch immer verpasst. Birte zog ein und blieb. Mittlerweile sind wir unzertrennlich. Die Männer hingegen haben sich auseinandergelebt.

Jor über Freundin Nele:

Unsere Freundschaft begann auf dem Jungfernstieg in Hamburg. 1980 waren meine Freunde und ich mit Rollerskates unterwegs, als wir zwei Mädchen in einer Telefonzelle sahen. Davor stand ein Tandem. Wir fanden die Kombi witzig und quatschen die Beiden an. Nele und ihre Freundin, beide so um die 14, wir um die 20. Sie wurden Teil unserer "Roller-Gang".



Nele ging als Austauschschülerin nach Australien und verliebte sich in einen der Söhne der Gastfamilie. Sie kam zurück, um ihr Abi zu machen. David, ihr Freund, kam mit. Nach dem Abi gingen sie nach Australien. Wir verloren den Kontakt.

15 Jahre später hatte ich mein Studium in Hamburg beendet, in England sowie Berlin gearbeitet und mich selbständig gemacht. Dann kam ich mit Aids im Endstadium ins Krankenhaus, bekam Rente und wollte die letzte Zeit meines Lebens nutzen, um Freunde und Familie zu sehen.

Ich rief Neles Gasteltern an, weil das die letzte Nummer war, die ich von ihr hatte. Nach einer Woche rief Nele zurück. Sie hatte David geheiratet und gerade eine Tochter bekommen. Als ich sie 1998 besuchte, war es, als ob wir uns nur eine Woche nicht gesehen hatten. Aids war kein Problem und ihre Tochter hat mich quasi als Vater adoptiert.

Seit dem Zeitpunkt besuche ich sie jedes Jahr. Ich wurde ein Teil der Familie: Eleanor, die Tochter, hatte nun zwei "Väter". Mittlerweile geht es mir wieder gut, leider wurde David sehr krank. 2011, mit 49 Jahren, wurde bei ihm Alzheimer diagnostiziert.



Seitdem versuche ich, ihnen zu helfen. Sechs Monate im Jahr bin ich bei ihnen und versuche Nele zu entlasten und für David den letzten Abschnitt seines Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten.



Nele half mir mit der Bewältigung dreier Beziehungen. Keine war einfach, aber die letzte war besonders schwierig. Jetzt bin ich da, um ihr zu helfen! Sie ist die einzige, die mich wirklich zurechtschubsen kann und darf – so wie ich sie. Wir machen das gemeinsam. Jedes Leben ist ein Kampf, aber zu zweit ist es erträglicher. Ich kann ohne Partner leben, aber nicht ohne meine beste Freundin!



Marlene Kost über ihre Freundin Julia:

Der Ausgangspunkt ist Caro, eine gemeinsame Freundin. An diesem Abend war eine Feier mit Leuten, die auf einem Bierfest in Italien gearbeitet hatten. Auch Julia würde da sein. Ich war an diesem Tag mit Caro unterwegs und hatte Liebeskummer. Caro hatte beschlossen, mich zur Feier mitzunehmen, um mich ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen.

Auch Julia hatte zu diesem Zeitpunkt Liebeskummer und wollte sich ablenken und so verbrachten wir einen tollen Abend. Dann ging jede nach Hause und wahrscheinlich hätten wir uns nicht so schnell wiedergesehen, wenn das Schicksal uns nicht zusammengeführt hätte.

Eine Woche später sagte mir Caro, dass ich anscheinend Julias Ausweis hätte, denn sie hätte meinen und so bemerkte ich erst da, dass da auf dem Ausweis in meinem Geldbeutel nicht ich zu sehen war. Der Ordner am Eingang der Bar hatte nach der Kontrolle unsere Ausweise vertauscht! Julia und ich trafen uns zur Übergabe auf einen Kaffee und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.