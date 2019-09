Bisher ist der Brexit für den 31. Oktober angesetzt. Der britische Premier Boris Johnson will die Europäische Union zu diesem Datum notfalls auch ohne Abkommen verlassen. Doch das Unterhaus will einen No Deal verhindern und die Frist verlängern. Der tatsächliche Austritt der Briten aus der EU dürfte sich also weiter hinziehen.



Nächtelang haben die Abgeordneten zuletzt um ein Gesetz gerungen, das den No Deal verhindern soll. Manchem Parlamentarier fielen da schon mal die Augen zu. Sind auch Sie schon müde vom Brexit-Chaos oder bereitet Ihnen das Geschehen in Großbritannien schlaflose Nächte? Was befürchten Sie bei einem Brexit – egal ob mit oder ohne Deal? Haben Sie den Eindruck, dass Boris Johnson eine Gefahr für die britische Demokratie darstellt? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken.



