Kaum 24 Stunden nachdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, will er das Amt schon wieder loswerden. Er strebt die Auflösung des Landtags an.

Die Wahl am Mittwoch hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Es war das erste Mal, dass mit Stimmen der Rechts-außen-Partei ein Ministerpräsident gewählt wurde. Deutschlandweit protestierten die Menschen zu Tausenden gegen die Regierungsbildung. Auch die Bundesspitzen von CDU und FDP kritisierten die Wahl.



Angela Merkel nannte die Wahl "unverzeihlich". Die Thüringer CDU hingegen schloss zunächst eine Regierungsbildung nicht aus. Dass die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer es nicht geschafft hatte, die Fraktion von ihrem Verhalten bei der Ministerpräsidentenwahl abzubringen, wurde als Zeichen des Versagens und als "Zerfallserscheinung" bewertet.





Nachdem FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch seinen Parteifreund Thomas Kemmerich zunächst noch verhalten unterstützt hatte, musste er einen Tag nach der Wahl selbst nach Erfurt fahren, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. "Den Makel der Unterstützung durch die AfD" wollten er und seine Partei abwenden, so Kemmerich, und: "Gezwungen hat uns niemand. Wir haben die Ereignisse der letzten 24 Stunden, die medialen Reaktionen, die Reaktionen in den sozialen Medien und auch die Situation im Thüringer Landtag bewertet."

