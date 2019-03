Seit Oktober steht in den Produktionshallen der Firma Alb-Gold im schwäbischen Trochtelfingen eine neue Maschine. Alb-Gold stellt seit 1977 Nudeln her, in den ersten 40 Jahren wurden die in Plastikfolie verpackt – so wie Nudeln eben verpackt werden. Seit Oktober ist das anders, ein bisschen zumindest: Jetzt verpackt die neue Maschine sieben Nudelsorten in Papier.



"Wir haben uns lange nicht an eine komplette Papierverpackung rangetraut", sagt Oliver Freidler, Mitglied der Geschäftsleitung von Alb-Gold. Eines der größten Bedenken: Es heiße immer, Verbraucherinnen müssten das Produkt im Markt sehen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Doch eine Marktforschung habe ergeben, dass Kunden Nudeln auch dann als Nudeln erkennen, wenn sie in undurchsichtigem Papier verpackt sind. Also entwickelte Alb-Gold eine reiß- und stichfeste Papierverpackung und kaufte eine neue Maschine, bald soll die auch weitere Nudelprodukte verpacken.



Alb-Gold steht beispielhaft für viele Unternehmen und Bürgerprojekte, die versuchen, den Müll aus Plastikverpackungen zu reduzieren. Allein im Jahr 2016 wurden in Deutschland 3.097.700 Tonnen Kunststoffverpackungen weggeworfen, das sind rund 38 Kilogramm Folien, Schalen und Flaschen pro Kopf. 3.097.700 Tonnen, so viel wiegen alle noch in den Weltmeeren lebenden Blauwale zusammen, ungefähr. Sie sind diejenigen, die unter den weggeworfenen Verpackungen leiden, denn Jahr für Jahr landet ein Teil davon, zusammen mit anderem Plastikmüll, im Meer und schlimmstenfalls in den Mägen der Tiere.

Wie kann man die Umweltverschmutzung durch Plastikverpackungen verringern? Neben den Initiativen von Unternehmern und Bürgerinnen gibt es auch eine politische Antwort auf diese Frage: das neue Verpackungsgesetz, das seit dem 1. Januar gilt. Es verschärft die Regeln für den Umgang mit Verpackungen, aber verlangt von Unternehmen wie Alb-Gold weniger als möglich und notwendig wäre: Es zwingt niemanden dazu, auf Plastik zu verzichten.

Das Verpackungsgesetz ist kein völlig neues Instrument, sondern baut auf der Verpackungsverordnung von 1991 auf – und die ist ein Grund, warum Deutschland für viele andere Länder als Vorbild in Sachen Umweltschutz und Abfallwirtschaft gilt. Auch wenn hier pro Kopf mehr Verpackungsmüll anfällt als in jedem anderen EU-Land.

Die Verpackungsverordnung führte das Prinzip der Produktverantwortung ein: Jedes Unternehmen, das Verpackungen in Umlauf bringt, ist auch dafür verantwortlich, dass sie wieder eingesammelt und verwertet werden. Die Unternehmen machen das nicht selbst, sondern zahlen Lizenzgebühren an andere, sogenannte duale Systeme. Die organisieren den Rest und arbeiten dafür wiederum mit Entsorgungsunternehmen zusammen. Das älteste und bekannteste System ist der Grüne Punkt, mittlerweile gibt es insgesamt neun Systeme, die im Wettbewerb stehen.

Das neue Verpackungsgesetz ersetzt die Verpackungsverordnung, denn die hatte ein großes Problem: Sie war zu schwach. "Der Gesetzgeber hat festgestellt, dass nicht alle Hersteller ihren Pflichten aus der Verordnung nachgekommen sind", sagt Matthias Fabian, er leitet das Fachgebiet Vollzug Verpackungsgesetz im Umweltbundesamt. Manche Hersteller hätten gar nicht für ihre Verpackungen bezahlt, andere nur für einen Teil.



Mit dem Verpackungsgesetz wurde jetzt eine Zentrale Stelle eingerichtet, die Unternehmen stärker kontrollieren soll. Außerdem sieht das Gesetz vor, dass umweltfreundliche Verpackungen künftig durch niedrigere Lizenzgebühren belohnt werden. Und es soll dafür sorgen, dass weniger Flaschen im Müll landen, deshalb gibt es mehr Einwegpfand und eine Mehrwegquote.

Aus Umweltsicht ist die wichtigste Regelung im neuen Gesetz aber eine andere: höhere Recyclingquoten für Verpackungen. Seit Januar müssen die Systeme also dafür sorgen, dass mehr Plastik tatsächlich recycelt wird. Das Verpackungsgesetz schreibt außerdem vor, dass Plastikverpackungen werkstofflich verwertet werden müssen. Das bedeutet, dass beim Recycling der Kunststoff als solcher erhalten bleibt und zu einem neuen Kunststoffprodukt gemacht werden kann. Die PET-Flasche soll also bestenfalls wieder zur PET-Flasche werden, und nicht als Reduktionsmittel im Hochofen enden – das wäre rohstoffliche Verwertung.

Verpackungsgesetz Was ändert sich mit dem Gesetz? Das Verpackungsgesetz enthält vier wesentliche Änderungen, die der Umwelt helfen können: Höhere Recyclingquoten

Rabatte für umweltfreundliche Verpackungen

Mehr Pfand und Mehrweg bei Getränken

Mehr Kontrolle durch die Zentrale Stelle Höhere Recyclingquoten Glas, Papier, Aluminium und Kunststoffe – Die Recyclingquoten im Verpackungsgesetz sind je nach Material unterschiedlich. Diejenigen für Kunststoffe, umgangssprachlich Plastik, steigen besonders stark: Statt wie bisher 36 Prozent müssen ab sofort mindestens 58,5 Prozent aller Kunststoffverpackungen recycelt werden, ab dem Jahr 2022 sogar 63 Prozent.



Der Grundgedanke hinter den erhöhten Quoten ist einfach: Wenn mehr Abfall recycelt wird, landet weniger in der Müllverbrennungsanlage oder im Meer. Doch gerade bei Kunststoffen können sie der Umwelt noch auf andere Art nutzen. Denn um die höheren Recyclingquoten zu erfüllen, sind laut Experten zwei Schritte notwendig. Rolf Buschmann, Referent für technischen Umweltschutz beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sagt, Hersteller müssten ihre Plastikverpackungen jetzt so umgestalten, dass sie recycelbar sind – zum Beispiel, indem sie auf Verbundstoffe wie Folien oder schwarzes Plastik verzichten. Denn die lassen sich nur schwer recyceln, zumal werkstofflich. Folien bestehen häufig aus unterschiedlichen Materialschichten, die nicht einfach zusammengeschmolzen werden können. Die Gemüseschale aus rußgefärbtem schwarzen Plastik erkennen die meisten Sortieranlagen gar nicht als potenziell recyclingfähigen Kunststoff. Und Carl Dominik Klepper, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt (AGVU) sagt, dass auch solche problematischen Materialien künftig recycelt werden müssten, um die Quoten zu erreichen. Dafür müssten Sortieranlagen und Recyclingverfahren verbessert werden. Das koste Geld, was wiederum die Lizenzgebühren erhöhe, die Unternehmen für Kunststoffverpackungen bezahlen. "Die Idee ist, den Einsatz von Kunststoff zu verteuern, fast wie eine Kunststoffsteuer", sagt Klepper. "Und das wird, so die Hoffnung, dazu führen, dass Unternehmen mehr und mehr Material einsparen."

Rabatte für umweltfreundliche Verpackungen Das Verpackungsgesetz versucht auch, über finanzielle Anreize die Umwelt zu schützen: Bei der Höhe der Lizenzgebühren soll künftig nämlich berücksichtigt werden, ob Unternehmen recyclingfähige Verpackungen herstellen und ob sie für die Herstellung ihrer Verpackungen recyceltes Material verwenden. In anderen Worten: Wer umweltfreundlich verpackt, zahlt weniger. Wie genau diese Rabatte aussehen, legt das Gesetz aber nicht fest, das entscheiden die Systeme. Mehr Pfand und Mehrweg bei Getränken Die Einwegpfandpflicht wird auf weitere Getränketypen ausgeweitet. Kunden und Kundinnen müssen jetzt zum Beispiel auch für kohlensäurehaltige Fruchtnektare in Einwegverpackungen Pfand bezahlen, und zwar mindestens 25 Cent. Mit dem Einwegpfand soll vermieden werden, dass Menschen Littering betreiben, also zum Beispiel leere PET-Flaschen einfach in die Natur werfen. Außerdem führt es dazu, dass Abfälle sortenrein gesammelt werden, was das Recycling erleichtert.



Bei Getränken gibt es noch zwei weitere Neuerungen: Zum einen sollen künftig mindestens 70 Prozent in Mehrwegverpackungen abgefüllt werden. Zum anderen muss an Supermarktregalen jetzt ein Hinweis stehen, ob es sich um eine Mehrweg- oder eine Einwegverpackung handelt – allerdings nur bei Getränken mit Pfandpflicht. So sollen Kunden es einfacher haben, sich bewusst für Mehrweg zu entscheiden.

Mehr Kontrolle durch die Zentrale Stelle Alle Unternehmen, die verpackte Produkte erstmalig in Umlauf bringen, müssen sich jetzt bei einer sogenannten Zentralen Stelle registrieren und dort hinterlegen, welche Mengen an Verpackungsmüll aus dem Verkauf ihrer Produkte entstehen. So soll sichergestellt werden, dass alle Unternehmen für alle ihre Verpackungen bezahlen. Die Zentrale Stelle kann jetzt zum Beispiel kontrollieren, ob auch Onlinehändler für ihre Versandverpackungen Lizenzgebühren entrichten. Außerdem überprüft die Zentrale Stelle, ob die Systeme die vorgegebenen Recyclingquoten einhalten. Weil die Erfassung solcher Daten eine hoheitliche Aufgabe darstellt, brauchte es für die Einrichtung der Zentralen Stelle ein Gesetz, finanziert wird sie von den beteiligten Unternehmen.

Im neuen Verpackungsgesetz finden sich also einige Regelungen, die – wenn richtig umgesetzt – die Umweltverschmutzung durch Plastikverpackungen verringern könnten. Für Umweltschützer geht das Gesetz aber nicht weit genug.