Elisa Schneider arbeitet als Ärztin für die Berliner Hilfsorganisation Cadus. Sie versorgt Menschen in Flüchtlingslagern wie dem im griechischen Idomeni oder an der Front in Mossul. Die nächsten Wochen wird die 36-Jährige im Al-Hol-Camp im Norden Syriens verbringen. Seit dem militärischen Sieg der Demokratischen Kräfte Syriens über den "Islamischen Staat" (IS) beherbergt es vor allem Menschen, die dem IS nahe stehen oder für ihn gekämpft haben. Sie leben dort in großer Hitze, ohne ausreichend Wasser, Nahrung und Bildung.



Elisa Schneider wird sich zusammen mit den Ärzten vor Ort um die medizinische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Camps kümmern. Wir haben sie kurz vor ihrer Abreise getroffen. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir ihren richtigen Namen nicht nennen.

ZEIT ONLINE: Morgen reisen Sie über Erbil nach Al-Hol, dort liegt ein riesiges Flüchtlingslager, in dem vor allem Familien von IS-Anhängern ausharren. Was nimmt man auf so eine Reise mit?

Elisa Schneider: Viele lange Hosen und Sweatshirts. Denn in dem muslimischen Camp müssen die Beine und Arme bedeckt sein – leider auch bei 48 Grad. OP-Klamotten, meine privaten medizinischen Geräte, Stethoskop etwa, eine kleine Reiseapotheke. Und viele Bücher – denn die lokalen Ärzte haben uns gebeten, englischsprachige Fachliteratur mitzubringen. Daran fehlt es durch den Krieg.

ZEIT ONLINE: Haben Sie auch eine schusssichere Weste dabei?

DIE ANTWORT Wie reduzieren wir Plastikmüll? Wie finden obdachlose Menschen ein Zuhause? Was hilft gegen Hass im Netz? Der neue Schwerpunkt "Die Antwort" widmet sich Menschen, Erfindungen und Projekten, die Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit suchen. Wir recherchieren, wie die Welt besser werden kann und fragen, welche Ideen wirklich funktionieren. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail: antwort@zeit.de.



Schneider: Das Camp befindet sich nicht an der Front, deswegen ist die Gefahr eines Beschusses nicht so hoch. Als ich im Irak war, in Mossul, hatte ich eine, weil das Krankenhaus direkt im Kriegsgebiet war. Die Westen sind aber nicht nur schwer und heiß, sondern behindern auch den Kontaktaufbau zu den Patientinnen und Patienten. Anstatt uns zu verbarrikadieren wollen wir ja vermitteln: Hey, wir sind da, um euch kennenzulernen und zu unterstützen.

ZEIT ONLINE: Hatten Sie bei dem Einsatz in Mossul vor zwei Jahren etwas nicht dabei, was Sie jetzt einpacken?

Schneider: Genug Sonnencreme und Hygieneartikel, das gibt es in Al-Hol einfach nicht. Und Hörspiele und Bücher, um am Abend mal abzuschalten. Wir schlafen nämlich nicht im Camp, sondern in einem Haus in einem anderen Ort, das müssen wir vor Einbruch der Dunkelheit erreichen, sonst wird es gefährlich. Da gibt es dann auch WLAN – wichtig für mich, weil ich den Einsatz in Al-Hol zusätzlich in der Koordinierung begleite: Medikamentenlisten schreiben, Bedarfslisten für das Field Hospital erstellen.

ZEIT ONLINE: Was wird gebraucht?

Schneider: Letztlich alles. Von den 70.000 Menschen, die im Camp leben, haben viele Infektionserkrankungen, die hygienischen Bedingungen sind extrem schlecht. Dann gibt es viele alte Kriegsverletzungen. "Fixateur externe", also Material zur äußerlichen Stabilisierung von Knochenbrüchen, muss eigentlich nach ein paar Monaten entfernt werden, aber die Kinder dort laufen damit teilweise schon seit Jahren herum. Ansonsten gibt es akute Verbrennungen durch Gaskocher, Verletzungen durch Stürze. Und dann die normalen Operationen wie etwa Blinddarm. Wir werden allerdings nicht so viel operieren können, wie wir dachten, weil wir nicht genügend internationale Chirurgen finden, die bereit sind, so einen langen Einsatz mitzumachen.

ZEIT ONLINE: Das Al-Hol-Camp war ursprünglich mal für sehr viel weniger Menschen ausgelegt, es gibt zu wenig sauberes Trinkwasser. Wie kann man da medizinische Arbeit leisten?

Schneider: Wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage dabei. Eine eigene, selbstgebaute Müllverbrennungsanlage befindet sich im Bau. Es ist auch Teil unseres Einsatzes, Wasser- und Hygienestrukturen zu schaffen.



ZEIT ONLINE: Wie viele Menschen arbeiten mit Ihnen bei Cadus?

Schneider: In Deutschland sind wir 15 Leute, von denen zehn eine feste Stelle haben. Zum größeren Unterstützerkreis gehören etwa 50 Menschen. Der Chaos Computer Club etwa hilft viel mit der IT: Wir haben hier in Berlin unser Büro und eine Werkstatt, wo wir ein mobiles Krankenhaus, einen Dusch-Lkw und Ähnliches bauen oder aus Elektroschrott Überwachungsmonitore herstellen. Es gibt die Idee einer AERU-Einheit – Drohnen mit Fallschirm, mit denen wir medizinisches Equipment in schwer erreichbaren Gebieten abwerfen wollen.