"Wir kriegen jetzt ein Kind in Kreißsaal 5!" Entschlossen spurtet Silvia Kiel durch den langen Gang. Der Kaffee, den die Hebamme seit zwei Stunden trinken will, hat die Maschine noch immer nicht verlassen. Es ist 11.30 Uhr. Allein an diesem Vormittag haben Kiel und ihre Kolleginnen schon sieben Frauen dabei geholfen, ein Kind auf die Welt zu bringen. Kiel ist im Stress, doch als sie im Kreißsaal angekommen ist, legt sie ihre beiden Funkgeräte zur Seite, lächelt die werdende Mutter an und sagt sanft: "Ruhig atmen, es gibt keinen Grund zur Sorge."

Silvia Kiel arbeitet in der Frauenklinik an der Taxisstraße, die zum Rotkreuzklinikum im Münchner Nordwesten gehört. Im vergangenen Jahr kamen hier 3.700 Kinder zur Welt, damit hat das Krankenhaus eine der größten Stationen für Geburtshilfe in ganz Deutschland. In jedem der sechs Kreißsäle liegt an diesem Vormittag eine Frau in den Wehen oder erholt sich von der Geburt, im OP-Saal haben die Ärzte mit Unterstützung einer Hebamme gerade ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht.

DIE ANTWORT Wie reduzieren wir Plastikmüll? Wie finden obdachlose Menschen ein Zuhause? Was hilft gegen Hass im Netz? Der neue Schwerpunkt "Die Antwort" widmet sich Menschen, Erfindungen und Projekten, die Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit suchen. Wir recherchieren, wie die Welt besser werden kann und fragen, welche Ideen wirklich funktionieren. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail: antwort@zeit.de.



Es gehört zum Job der Hebammen, zwischen den Kreißsälen zu wechseln und trotzdem allen werdenden Eltern das Gefühl zu geben, voll und ganz für sie da zu sein. Silvia Kiel arbeitet seit 18 Jahren als Hebamme. "Ich lebe diesen Beruf mit jeder Faser meines Körpers", sagt sie. Wenn man ihr bei der Arbeit zusieht, glaubt man ihr das. Eine Frau, die an diesem Morgen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat, kennt Kiel noch von der ersten Geburt. "Wir sehen uns beim Dritten", ruft sie ihr zur Verabschiedung fröhlich zu. "Danke für alles", entgegnet die Mutter. Wenig später gibt Kiel dem werdenden Vater in Kreißsaal drei geduldig Instruktionen. Wie er seiner Frau jetzt helfen könne? "Spezi holen!"

Stress und Schichtdienst

Doch so sehr Silvia Kiel ihren Beruf liebt: Vor rund acht Jahren fassten sie und ihre Kolleginnen den Entschluss, dass sie so nicht weiterarbeiten wollten. Die zweifache Mutter verdiente mit einer 40-Prozent-Stelle um die 1.000 Euro netto im Monat. Auch in Vollzeit verdienen fest angestellte Hebammen mit Berufserfahrung nach Tarif nicht mehr als 3.660 Euro brutto. Ein durchschnittliches Gehalt also, allerdings für einen stressigen, verantwortungsvollen Job mit Schichtdienst – und von dem man sich in einer teuren Stadt wie München nicht viel leisten kann. "Viele von uns konnten mit dem Angestelltengehalt kaum die Miete bezahlen", sagt Kiel heute.

Außerdem seien die Hebammen chronisch überlastet gewesen, erinnert sich Kiel. Insgesamt hätten damals in einer von Deutschlands größten Geburtsstationen zeitweise nur zwölf Hebammen gearbeitet. Der Schichtdienst und Teilzeitregelungen hätten zur Folge gehabt, dass für die Kreißsäle, die Aufnahme neuer Patientinnen, die Ambulanz und alles, was sonst noch zu tun ist, an manchen Tagen nur drei Frauen gleichzeitig zuständig waren.

Die Geburtshelferinnen steckten in einem Teufelskreis. Sie schleppten sich überarbeitet und zunehmend unmotiviert zur Arbeit. Immer mehr Hebammen wurden krank, einige auch langfristig. Die verbliebenen Kolleginnen versuchten die Ausfälle zu kompensieren und arbeiteten noch mehr. So erzählt es Silvia Kiel heute.

165,60 Euro für eine Geburt

"Wir konnten diese Situation auf Dauer nicht vor unseren Patientinnen und den Kindern verantworten", sagt Silvia Kiel. Sie hätten sogar Kreißsäle schließen müssen, um den Frauen gerecht werden zu können, die da waren. Doch werdende Mütter wegschicken, das hätten sie auch nicht gewollt. Es mussten also mehr Hebammen her. Mehr Hebammen, die von ihrem Beruf leben können.

Heute sind die Hebammen in der Taxisstraße nicht mehr Angestellte der Klinik, sondern selbstständige Geschäftspartnerinnen. "Das war meine Rettung", sagt Kiel.

In der Geburtshilfe können Hebammen als Angestellte in einem Krankenhaus oder als selbstständige Dienst-Beleghebammen für eine Klinik arbeiten. Im ersten Fall erhält das Krankenhaus von den Krankenkassen eine Pauschale für die Arbeit der Hebammen und zahlt ihnen ein festes Gehalt. Im zweiten Fall rechnen die Hebammen ihre Leistungen direkt mit den Kassen ab. Dabei verdienen sie mehr. Die Geburtspauschale etwa liegt bei 165,60 Euro und schließt bis zu eine Stunde vor und drei Stunden nach der Geburt ein. Was nach einem überschaubaren Betrag klingt, summiert sich in Kliniken mit vielen Geburten – also auch im Rotkreuzklinikum. Dort ist das Belegmodell einträglicher als in kleinen Geburtsstationen. Außerdem können die Hebammen weitere neun Stunden vor der Geburt als Unterstützung bei den Wehen abrechnen.