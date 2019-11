"Rund ein Viertel der Zustellungen an die Endkunden schlägt beim ersten Versuch fehl", schreibt die Verbraucherzentrale. Und beim Öko-Institut heißt es: "Falls sich kein Nachbar findet, der das Paket annimmt, wird es je nach Zusteller mitgenommen und erneut zugestellt oder geht an eine Packstation oder Paketshop, wo der Empfänger es abholt – nicht selten mit dem Auto." All diese Wege verursachen zusätzliches CO2. Deshalb sollte man Bestellungen möglichst so aufgeben, dass man sie auch annehmen kann. Und wenn man doch mal ein Paket abholen muss, sollte man am besten mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen.