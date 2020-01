Ganz schön überschätzt, dieses erste Mal. Oft fehlt es dabei an der Erfahrung, um es zu genießen oder richtig einzuschätzen. Und das ist nicht nur beim Sex so. Diese Serie erzählt vom Mut und vom Selbstvertrauen, es noch einmal zu versuchen. Dabei kann man nämlich etwas wirklich Wichtiges lernen: Beim zweiten Mal wird alles besser.

Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten baute Titus Molkenbur 2016 einen Fischkutter zum Rettungsschiff um. Ein Jahr war die Iuventa im Mittelmeer unterwegs, die Crew rettete nach eigenen Angaben mehr als 14.000 in Seenot geratene Migranten vor dem Ertrinken. Heute arbeitet Molkenbur für das Bündnis United4Rescue, das ein zusätzliches Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken will.

ZEIT ONLINE: Herr Molkenbur, Sie waren eineinhalb Jahre lang 60 Stunden die Woche Aktivist, hatten außerdem einen 20-Stunden-Job, um über die Runden zu kommen. Danach waren Sie ausgebrannt. Was war das für ein Leben?



Titus Molkenbur an Bord der Iuventa © Serena Gatti

Titus Molkenbur: Es war wie ein Rausch. Eineinhalb Jahre ohne Pause. Ich habe damals die Einsätze unseres Schiffes von Berlin aus koordiniert, wusste zu jeder Zeit, wo die Iuventa gerade war und wie viele Menschen an Bord waren. Es konnte schon passieren, dass ich auf Partys stand, in der einen Hand ein Bier und in der anderen das Handy mit einer aufblitzenden Nachricht: 250 Menschen aufgenommen, viele Minderjährige, drei Leichen.

ZEIT ONLINE Für drei Wochen waren Sie im April 2017 selbst an Bord und retteten Geflüchtete aus dem Mittelmeer. Welche Erinnerungen kommen hoch, wenn Sie heute an den Einsatz denken?

Molkenbur: In einer Nacht sind wir mit drei geretteten Jungs an Bord in den Hafen von Lampedusa eingefahren. Auf einmal sahen wir ganz viele Lichter von Taschenlampen. Da standen mehrere Polizeieinheiten, Mitarbeiter italienischer Behörden, der Grenzschutz. Ich dachte nur: krass. Da steht der italienische Staat, die EU, dieses riesige Machtkonstrukt – und dem gegenüber diese drei abgemagerten Jungs, mit denen wir gerade noch Karten gespielt haben. Diese Szene hat mir erst klar gemacht, welche politische Sprengkraft unsere Rettungsmission hatte.



ZEIT ONLINE: Sie hatten keine Freizeit mehr, haben Tag und Nacht gearbeitet. Was haben Ihre Freunde damals zu Ihrem Engagement gesagt?

Molkenbur: Am Anfang gab es in meinem Freundeskreis großes Verständnis und viel Anerkennung. Aber nach einigen Monaten beschwerten sich schon einige Freunde: Was ist denn los bei dir? Du redest ja immer nur über das gleiche Zeug. Die Beziehung, die ich in dieser Zeit hatte, ist unter anderem daran gescheitert, dass ich meine gesamte Freizeit mit den anderen Aktivistinnen und Aktivisten von Jugend Rettet verbracht habe.



ZEIT ONLINE: Wie haben Sie es ausgehalten, sich tagein, tagaus mit dem Leid anderer zu beschäftigen?

Beim zweiten Mal Neues Jahr, neues Glück? Beim ersten Mal läuft nicht immer alles rund. Was oft fehlt, ist die Gelassenheit, dass es schon gutgehen wird, die Erfahrung, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. In dieser Serie erzählen wir vom zweiten Mal, das oft glücklicher macht als das erste Mal – und von der Erfahrung, wie sehr der zweite Anlauf das Leben zum Besseren verändern kann: beim zweiten Kind, dem beruflichen Neuanfang und der Chance, ohne Alkohol noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Beim zweiten Mal wird alles besser!

Molkenbur: Indem wir etwas Konkretes dagegen getan haben. Deswegen war es für uns alle schlimm, als die Iuventa im Frühjahr 2017 von italienischen Behörden beschlagnahmt wurde. Wir hatten unter unfassbarer Anstrengung dieses Schiff gebaut, mit dem wir sofort anfangen konnten, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und auf einmal, zack, war es weg. Viele hat das in ein tiefes Loch gestürzt.

ZEIT ONLINE: Sie auch?

Molkenbur: Für mich ging es ja erstmal weiter. Gegen uns wurde wegen Beihilfe zur illegalen Migration ermittelt, und in dieser Situation brauchte der Verein einen Sprecher. Diese Rolle habe ich übernommen. Ich gab Interviews und war zum Beispiel bei Dunja Hayali zu Gast. Ich hatte das Gefühl, uns an dem Abend gut verkauft zu haben, ging mit einem guten Gefühl ins Bett. Am nächsten Morgen machte ich den Fehler, das E-Mail-Postfach von Jugend Rettet zu öffnen. Es quoll über mit Hassmails und ganz konkreten, gegen mich gerichteten Todesdrohungen. Da hatte ich, was ich im Nachhinein als eine Panikattacke beschreiben würde. Mir war schwindelig und ich hatte Herzrasen. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Das hat mich echt rausgekegelt.