Rat-tat-tat-tat-tat-tat macht die Nähmaschine. Ein Mann in Karohemd und Schürze zieht eine dunkelblaue Jeans langsam vor und zurück. Hin und her, ein bisschen so, als würde er Teig ausrollen. Rat-tat-tat-tat-tat. Die Stiche fixieren ein dreieckiges Stück Denim über einem kleinen Loch am Schritt der Jeans. Rat-tat-tat-tat-tat. "Der Schritt ist eigentlich die Stelle, die wir am meisten reparieren", sagt der Mann. Er arbeitet am Stand der Jeansmarke Nudie auf der Nachhaltigkeitsmesse der Berliner Fashion Week, der Neonyt. Neben der Industrienähmaschine liegen zwei Jeans, die bereits ausgebessert wurden. Die Risse an ihren Knien sind mit auffälligen Stichen vernäht. "Man soll sehen, dass die Jeans repariert wurden. Jedes Loch erzählt eine Geschichte."

Die Geschichte, die dieser kostenlose Reparaturservice erzählen soll: Nicht der Profit, nein, Nachhaltigkeit steht für dieses Unternehmen an erster Stelle. Die alte, löchrige Jeans flicken zu lassen, ist schließlich umweltfreundlicher, als die neue, fair-zertifizierte Jeans aus Biobaumwolle zu kaufen. Die kann man bei Nudie aber selbstverständlich ebenfalls erwerben.

Auch die anderen Aussteller auf der Neonyt geben sich alle Mühe, den Besucherinnen und Besuchern der Modewoche zu vermitteln, dass man ihre Produkte guten Gewissens shoppt. "Mit deinem Pulli an einer gerechteren Welt stricken", verspricht das Plakat eines deutschen Herstellers, "Wear no evil" heißt es bei einer anderen Marke, "Protect what you love", fordert ein weiterer Aussteller.

Die Neonyt findet an einem symbolischen Ort statt: im Hangar 4 des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Der Ort, an dem heute ganz klimaneutral keine Flugzeuge mehr starten und landen, steht für den Weg, den auch die Modebranche einschlagen muss, wenn sie nicht den Planeten zerstören soll. Ein Weg, auf dem sie, freundlich formuliert, noch ganz am Anfang steht. Weniger nett ausgedrückt könnte man auch sagen: Fashion ist ein ökologisches Desaster. So, wie die Branche wirtschaftet, hat sie einen massiven Ressourcenverbrauch und vergiftet Mensch und Natur.

DIE ANTWORT Wie reduzieren wir Plastikmüll? Wie finden obdachlose Menschen ein Zuhause? Was hilft gegen Hass im Netz? Der neue Schwerpunkt "Die Antwort" widmet sich Menschen, Erfindungen und Projekten, die Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit suchen. Wir recherchieren, wie die Welt besser werden kann, und fragen, welche Ideen wirklich funktionieren. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail: antwort@zeit.de.



Der konventionelle Baumwollanbau beispielsweise benötigt so viel Wasser, dass aus dem Aralsee, einst einer der größten Seen der Welt, eine Salzwüste wurde. Auf den Baumwollfeldern werden enorme Mengen Insektizide und Herbizide gespritzt, die das Trinkwasser vergiften. Kleidung aus Kunstfasern wie Polyester verursacht andere Probleme: Etwa, dass sich bei jeder Wäsche Fasern aus den Textilien lösen, die als winzige Plastikpartikel ins Abwasser gespült werden und später in Flüssen, Seen und Meeren landen. Damit aus Natur- und Kunstfasern bunte T-Shirts, bügelfreie Hemden oder wasserabweisende Outdoorjacken werden, kommen mitunter bedenkliche Chemikalien zum Einsatz. Und bis ein Kleidungsstück made in Bangladesh bei uns im Laden hängt, ist es um den halben Globus gereist.



Das allermeiste endet in der Deponie – oder im Feuer

Insgesamt verursacht die Textilindustrie so etwa zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Also mehr als der viel gescholtene internationale Flugverkehr. Schuld daran ist die schiere Masse an Mode, die auf den Markt kommt. Seit 2000 hat sich die globale Produktion von Kleidung mehr als verdoppelt. Manche Fast-Fashion-Kette bringt alle 14 Tage eine neue Kollektion in die Läden. Die Klamotten werden billig verkauft und oft nur wenige Male getragen, bis sie in der Altkleidersammlung oder im Müll landen.

Damit beginnt das ökologische Desaster von vorn. Denn weltweit werden nicht einmal ein Prozent aller Fasern, aus denen Kleidung hergestellt wird, zu neuer Mode recycelt. Aus 12 Prozent der Materialien werden minderwertige Produkte wie Putzlappen oder Isoliermaterialien. Die allermeisten Fasern aber enden auf der Deponie oder werden verbrannt.