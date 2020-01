Die Revolution beginnt ganz unauffällig: im hintersten Eck einer Rossmann-Filiale, in einem großen Einkaufszentrum mitten in Prag. Auf etwas mehr als einem Meter Länge sind dort acht Zapfhähne aufgebaut, dazu ein Touchscreen. Aus jedem Hahn kommt eine andere Flüssigkeit: Statt Waschmittel und Kosmetikprodukte in Wegwerfverpackungen zu kaufen, können die Kundinnen und Kunden sie hier in wiederverwendbare Flaschen füllen und so Plastikmüll vermeiden. "Ich finde die Idee großartig", sagt eine Frau, die gerade vorbeiläuft. "Bislang wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt, aber beim nächsten Einkauf werde ich dran denken."

DIE ANTWORT Wie reduzieren wir Plastikmüll? Wie finden obdachlose Menschen ein Zuhause? Was hilft gegen Hass im Netz? Der neue Schwerpunkt "Die Antwort" widmet sich Menschen, Erfindungen und Projekten, die Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit suchen.



Sieht so die Drogerie der Zukunft aus? Zehn Filialen von Rossmann sind in Tschechien inzwischen mit solchen Zapfstationen ausgestattet. Der Pilotversuch nennt sich etwas hochtrabend "Drogerie ohne Verpackung" – auch in den Testfilialen werden aber weiterhin vor allem verpackte Produkte angeboten. In der Einzelhandelsbranche wird der Probelauf dennoch mit großer Spannung beobachtet: Erstmals sind es nicht regionale Ökoläden, die mit einem solchen verpackungsfreien Konzept experimentieren, sondern zwei der größten Drogeriemarktketten Europas. Denn parallel dazu hat auch der Konkurrent dm in vier Prager Verkaufsstellen Zapfstationen installiert, nach allerersten Tests in Österreich. Für dieses Jahr plant dm, das Projekt auf 16 Filialen auszuweiten.

Versuchslabor Tschechien

Das 10,5-Millionen-Einwohner-Land Tschechien wird damit zum Versuchslabor für den gesamten europäischen Markt. Wenn die Verkaufszahlen hier stimmen, so ist bei beiden Unternehmen zu hören, könnte das Projekt in großem Maßstab ausgerollt werden – zunächst in ganz Tschechien, anschließend auch in anderen europäischen Ländern. "Die tschechischen Kunden haben eine sehr ökologische Lebenseinstellung", sagt die Rossmann-Sprecherin Olga Stanley. Sie deutet auf die prall gefüllten Regale: "Schauen Sie sich nur um, wie groß die Verkaufsfläche ist, die hier gesunde Ernährung und umweltfreundliche Produkte einnehmen", sagt sie. "Der Trend in den vergangenen Jahren ist eindeutig: Der Zuwachs ist in dieser Kategorie gewaltig, größer als in Deutschland." Für den Pilotversuch hat der Einzelhändler die zehn Filialen ausgewählt, in denen sich Bioprodukte am besten verkaufen; meistens handelt es sich um Läden in urbanen Lagen, wo Büroangestellte nach Feierabend noch schnell ihre Einkäufe erledigen.

Rossmann arbeitet für den Versuch mit dem Waschmittelhersteller Henkel zusammen und bietet acht verschiedene Produkte zum Selberzapfen an – vom Wasch- und Spülmittel bis hin zu Shampoo und Duschgel, jeweils die meistverkauften in ihrer Kategorie, so heißt es bei der Firma. Leicht anders ist die Strategie beim Konkurrenten dm: Dort gibt es Produkte aus einer Ökokosmetikserie in den Zapfanlagen.

Eigene Behälter? Zu riskant

Bei Rossmann muss sich jeder Kunde zunächst für umgerechnet 80 Cent eine leere Plastikflasche kaufen, die genauso aussieht wie die klassische Produktverpackung, die fertig befüllt im Regal zu finden ist. Nur mit dieser Flasche und dem darauf angebrachten Strichcode funktioniert die Zapfanlage: Vor der Befüllung scannt man den Code; damit wird der Zapfhahn des entsprechenden Produkts freigeschaltet. Dann stellt man die Flasche unter den passenden Hahn, drückt einen Knopf und schon fließt das Shampoo oder das Waschmittel in die Flasche, exakt dosiert für die jeweilige Füllmenge. Beim nächsten Einkauf nimmt man die ausgespülte Flasche wieder mit und kann sie neu befüllen. Der Drogeriemarkt will so verhindern, dass die Kunden eigene Behälter mitbringen – zu hoch wäre das Risiko, dass es im Haushalt zu Verwechslungen kommt und man sich etwa unter der Dusche mit Waschmittel einseift, das hochgefährlich ist für die Schleimhäute.

Wenn Kunden künftig ihre Drogerieprodukte in Mehrwegflaschen füllen, ließe sich eine Menge Plastikmüll vermeiden. Nach einer Statistik des Industrieverbands Körperpflege und Waschmittel werden in Deutschland pro Jahr allein 596.000 Tonnen Waschmittel verbraucht. Knapp die Hälfte davon, 262.240 Tonnen, werden als flüssiges Waschmittel verkauft, die übliche Packungsgröße sind 1,5 Liter. Das entspricht – wenn man zur Vereinfachung einen Liter mit einem Kilogramm gleichsetzt – knapp 175 Millionen Plastikflaschen. Eine leere Flasche Persil Color wiegt 165 Gramm. Alle in Deutschland pro Jahr verkauften Waschmittelflaschen zusammengenommen machen also fast 29 Millionen Kilo Plastik aus. Klar: Das sind nur grobe Näherungswerte, aber sie verdeutlichen, um wie viel Müll es geht.