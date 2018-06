Eine Kamera filmt Passanten, anschließend poppen auf einem Monitor individualisierte Werbebotschaften auf: Um derartig gezielte Reklame in Zukunft möglich zu machen, sind in der Tokyoter U-Bahn seit wenigen Tagen 27 Bildschirme im Einsatz. Die smarten Werbetafeln identifizierten mithilfe der Kamera und einer Software das Geschlecht sowie das ungefähre Alter der Personen in der Nähe. Mit den gewonnenen Daten soll anschließend ein Profil von Gruppen erstellt werden, die sich zu einer bestimmten Zeit in der Umgebung einer Werbetafel aufhalten, um die ausgesendeten Botschaften auf sie abzustimmen.

Träger des zunächst auf ein Jahr angelegten "Digital Signage Promotion Project" ist ein Konsortium aus elf Bahngesellschaften. Ein Sprecher sagte, die Bestimmung von Geschlecht und Altersgruppe funktioniere auch, wenn ein Mensch nur an dem Monitor vorbeilaufe. Es reiche, wenn er eine Sekunde lang auf das Display schaue. Nutznießer seien Unternehmen, die auf diese Weise feststellen könnten, welche Art von Menschen sich in einer Umgebung zu bestimmten Zeiten vorzugsweise aufhalten. Sie könnten dann interaktive Werbebotschaften aussenden, "die das Interesse der Menschen, die die Station zu einer bestimmten Zeit nutzen, trifft", teilte das Konsortium mit.

Das Projekt erinnert stark an den Science-Fiction-Thriller Minority Report von Star-Regisseur Steven Spielberg. Darin können Werbeflächen allerdings sogar zwischen einzelnen Individuen unterscheiden und sie mit ihrem Namen anreden, um ihnen gezielt Produkte ans Herz zu legen.

Dem japanischen Konsortium geht es hingegen nach eigenen Angaben nicht darum, Einzelpersonen zu identifizieren. Vielmehr sollten verlässliche Daten über Gruppen von Menschen gesammelt werden. Die Unternehmen sagten zu, keine Fotos von Passanten zu speichern.

Personalisierte Werbung im Film Minority Report