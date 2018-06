Iran hat erstmals eine Cyber-Attacke auf seine Industrieanlagen durch den Computer-Schädling Stuxnet bestätigt. "Bis jetzt hatten wir weder ernsthafte Schäden noch Computer-Crashes", sagte der Kommunikationsminister des Landes Resa Taghipur in der Zeitung Tehran Times . Auch das Atomkraftwerk Buschehr ist betroffen. Wer hinter dem Angriff steht, ist unklar.

Taghipur sagte nicht, welche Anlagen von Stuxnet betroffen sind. Er versicherte nur, dass die iranischen IT-Experten das notwendige Wissen hätten, um die infizierten Systeme zu säubern. Der Leiter des Atomkraftwerks Buschehr in Südiran bestätigte, dass einige Computer von Angestellten im Werk mit dem Stuxnet- Trojaner infiziert seien. Ein IT-Sicherheitsteam sei vor Ort, um die Rechner zu inspizieren und die Trojaner zu entfernen. "Wir haben jedoch keinerlei Probleme mit unserem Computersystem bezüglich der Arbeit im Werk selbst", sagte Mahmud Dschafari.

Ein IT-Experte des Ministeriums für Bodenschätze hatte bereits am Vortag erklärt, dass Tausende Rechner in den iranischen Industrieanlagen mit dem Trojaner infiziert seien. Insgesamt seien 30.000 Computer befallen. Viele der Kontrollsysteme stammen von der deutschen Firma Siemens. Stuxnet greife speziell diese Systeme an und übermittle dann Daten ins Ausland, sagte der iranische IT-Experte. Trojaner tarnen sich als harmlose Programme und entfalten erst dann ihre schädliche Wirkung, wenn der ahnungslose Nutzer sie ausgeführt hat.

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Berichte gegeben, dass der im Netz aufgetauchte Stuxnet-Trojaner speziell gegen das iranische Atomprogramm gerichtet sei. Dafür gab es aber keine Bestätigung. Das Atomkraftwerk Buschehr war vor Jahrzehnten noch unter dem Schah mit deutscher Hilfe begonnen und dann mit russischer Hilfe zu Ende gebaut worden.

Stuxnet war von Fachleuten in Deutschland entdeckt worden. Der Sicherheitsexperte Ralph Langner fand heraus, dass der Trojaner insbesondere Leittechnik-Produkte der Firma Siemens angreift. Langner spricht vom "Hack des Jahrzehnts". Der Schädling sei gezielt als Sabotage- Software für Anlagen wie in Buschehr entworfen worden.