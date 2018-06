Die Hackergruppe Anonymous hat ihre Sympathisanten zu einem Boykott des Online-Zahlungsdienstes Paypal aufgerufen. Kunden sollten ihre Konten bei Paypal schließen und einen Wechsel zu anderen Anbietern erwägen, schreibt Anonymous in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief: "Paypal verdient es nicht, diese Kundschaft zu haben. Sie verdienen weder das Geschäft mit euch noch euren Respekt." Paypal sei eine korrupte und gierige Organisation.

Anonymous kritisiert Paypal heftig im Zusammenhang mit dem Kampf der US-Behörden gegen die Enthüllungsplattform Wikileaks. Paypal habe Konten von Wikileaks gesperrt und Guthaben von Spendern eingefroren, lautet der in dem Brief wiederholte Vorwurf von Anonymous. Im Dezember hatte die Hackergruppe deswegen die Website des Bezahldienstleisters vier Tage lang angegriffen und teilweise lahmgelegt.

Vor einer Woche hatte die amerikanische Bundespolizei FBI 14 Mitglieder von Anonymous festgenommen. Ihnen drohe eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar und 15 Jahre Gefängnis "nur für die Teilnahme an einer historischen Bewegung", heißt es in dem Brief von Anonymous und Lulz Security, einer weiteren Hackergruppe. Paypal unterstütze und ermutige die Jagd der Behörden auf Aktivisten dieser Bewegung. Man sei von dieser Willkür angewidert: "Nicht wir sind die Terroristen, ihr seid es."

Anonymous hatte den Boykottaufruf auch über Twitter verbreitet.