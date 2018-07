Inhalt Seite 1 — Acht Kerne sind noch viel zu langsam Seite 2 — Die nächste Revolution Auf einer Seite lesen

"Und, wie schnell ist Deiner?" Jahrelang schien es bei der Beurteilung dieser Frage ausschließlich darum zu gehen, wie hoch der Prozessor eines Rechners getaktet ist. "Ich habe einen 3-Gigahertz-Pentium", sagten Computerfreaks dann. Gigahertz waren alles.

Noch vor acht oder neun Jahren arbeitete auch der Chipriesen Intel hauptsächlich daran, die Taktfrequenz seiner Chips zu steigern. Schaut man heute auf die Prognosen des Unternehmens von einst, schüttelt man verwundert mit dem Kopf: So gingen die Kalifornier damals davon aus, dass wir heutzutage Prozessoren mit bis zu sagenhaften 30 Gigahertz benutzen würden.

Dann stießen die Forscher sowohl bei Intel als auch bei dem großen Konkurrenten AMD an eine Art Mauer. Sie stellten fest, dass Leistung, Wattaufnahme und Stromverbrauch ab einem gewissen Punkt in keinem sinnvollen Verhältnis mehr zueinander standen. Die Effizienz der Gigahertz-Giganten wurde geradezu grotesk schlecht: Neuartige Kühlmechanismen mit Wasser oder gar flüssigem Metall wurden erfunden. Und wieder verworfen, weil die Chips auf der Hauptplatine wegbrannten.

Kohlekraftwerk auf der Fläche eines Wohnzimmertisches

Die jahrelang eingeübte Vorgehensweise, mit zusätzlichen Mega- und später Gigahertz die Leistung zu steigern, also immer mehr Instruktionen pro Sekunde herauszukitzeln, kam an ihre Grenze. Hinzu kam, dass die Miniaturisierung für eine schlechte Energiebilanz sorgte: Es war ungefähr so, als würde man ein Kohlekraftwerk auf der Fläche eines Wohnzimmertisches betreiben.

Heute ist es keineswegs eine Peinlichkeit, wenn man sagt, das gerade gekaufte MacBook Pro laufe mit 2,2 GHz. Stattdessen geht es in der Chipbranche nun um etwas ganz anderes: Mehr Effizienz, ausgedrückt in Werten wie Thermal Design Power (TDP) , was für die maximale Wärmeentwicklung steht, die ein Rechner abgeben darf. Ein Laptop darf eben nicht heiß werden, und soll dennoch schnell sein.

Statt Gigahertz setzen Intel und AMD deshalb seit etwa fünf Jahren auf Mehrkernprozessoren . Dabei befinden sich auf einem Chip gleich mehrere Recheneinheiten. Ein aktuelles MacBook-Pro-Beispiel versammelt so beispielsweise gleich vier dieser "Cores" auf einem Chip. Desktop-Maschinen haben acht und sogar noch mehr Kerne. Das ist ungefähr so, als hätte man früher mehrere Prozessoren in den Rechner eingebaut, nur dass das auf diese Art wesentlich effizienter möglich ist: Die Kerne teilen sich eine gemeinsame Infrastruktur.