Was früher die Visitenkarte war, ist heute das Profilbild. Fast jeder, der ein soziales Netzwerk nutzt, lädt dort ein Bild von sich hoch. So hat sich aus der technischen Vorgabe eine Form der Kommunikation entwickelt. Wir stellen uns dar und werden nach unserer Darstellung bewertet. Laura Piantoni und Sabine Irrgang haben solche Bilder gesammelt und sortiert. Denn wie in jeder gesellschaftlichen Entwicklung gibt es auch hier Trends. Fotos aus dem Bildband Social Network Photography