Wegen des Verdachts auf Preisabsprachen für E-Books hat das US-Justizministerium ein Kartellverfahren gegen den Technologiekonzern Apple und fünf große Verlagshäuser eingeleitet. Dem Ministerium zufolge richteten sich die Absprachen vor allem gegen die Preispolitik des Onlinehändlers Amazon . Als Konsequenz hätten die Verbraucher für E-Books "Dutzende Millionen Dollar zusätzlich" zahlen müssen.

Den in einem New Yorker Bezirksgericht eingereichten Dokumenten zufolge wird den Unternehmen "Verschwörung zur Begrenzung des Preiswettbewerbs" vorgeworfen. Dadurch sei es Amazon erschwert worden, E-Books verbilligt anzubieten.

Der Kern der Vorwürfe trifft das vom verstorbenen Apple-Chef Steve Jobs begründete Vermarktungsmodell für E-Books. Mit dem Erscheinen des iPad setzte Apple ein neues Preissystem für E-Books durch, bei dem die Verlage die Preise festsetzen und Apple 30 Prozent des Buchpreises einbehält. In der Folge stiegen die Preise für E-Books. Amazon musste daraufhin die Konditionen mit den Verlegern neu aushandeln. Anders als in Deutschland gibt es in den USA keine Buchpreisbindung.

Die Behörde wirft den Beklagten vor, ein gemeinsames Interesse daran zu haben, gegen Amazons Preisstrategie vorzugehen. Vor dem Verkaufsstart des iPad von Apple hatte Amazon elektronische Ausgaben vieler Bestseller für den Preis von 9,99 Dollar verkauft. Amazon ist einer der größten Konkurrenten von Apple.

Drei Verlage einigen sich auf Vergleich

Das Wall Street Journal hatte im vergangenen Monat berichtet, das Justizministerium ermittle gegen Apple und fünf Verlagshäuser: die US-Tochter der deutschen Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Simon & Schuster (USA), Harper Collins (USA), Penguin ( Großbritannien ) und Hachette Livre aus Frankreich . Die Verlage Hachette von Lagardere, HarperCollins von News Corp und Simon & Schuster von CBS stimmten einem Vergleich zu. Apple indes ist laut Bloomberg bereit, es auf einen Rechtsstreit ankommen zu lassen.

Die europäischen Wettbewerbshüter hatten bereits im Dezember ein Kartellverfahren gegen Apple und die fünf internationalen Verlage oder ihre Mutterhäuser eingeleitet. Die Kommission werde "in erster Linie untersuchen, ob die Verlage und Apple rechtswidrige Vereinbarungen geschlossen oder durch andere Verhaltensweisen Wettbewerbsbeschränkungen" in Europa "bezweckt oder bewirkt haben", hieß es damals.

E-Books sind Bücher, die auf elektronischen Geräten gelesen werden. Es gibt spezielle E-Book-Reader, die nur diesem einen Zweck dienen, wie den Amazon Kindle. Daneben lassen sich elektronische Bücher mit Geräten lesen, die auch andere Anwendungen erlauben; Hauptkonkurrenten für die klassischen E-Book-Reader sind Tabletcomputer wie das iPad von Apple.