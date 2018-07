Facebook hat in einem Rechtsstreit um den Missbrauch von Nutzerdaten für Werbezwecke einen Vergleich erzielt. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Dienstag in San Francisco öffentlich wurden. Die Kläger hatten dem sozialen Netzwerk vorgeworfen, ihre Daten ohne ihre Zustimmung für Werbung missbraucht zu haben. Werbung, die Facebook lieber "Nachrichten" nennt.

Bei manchen Aktionen der Facebook-Mitglieder, etwa beim Anklicken des "Gefällt-mir"-Buttons, entsteht automatisch eine Anzeige für die jeweilige Unternehmen oder Produkte, eine sogenannte "gesponserte Meldung". Diese wird dann den Facebook-Freunden des Nutzers angezeigt – samt Name und Foto des Mitglieds. Für Facebook ist das ein wichtiges Werbe-Instrument. Anzeigen, die wie persönliche Empfehlungen von Freunden wirken, seien "der heutige Gral der Werbung", soll Mark Zuckerberg gesagt haben – so steht es in den Dokumenten, wie Reuters berichtet .

Die Kläger sehen deshalb ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, jedenfalls nach kalifornischem Recht. Ohne ihre Zustimmung und ohne Bezahlung würden ihre Daten zu Werbezwecken genutzt, für die Facebook von den Anzeigenkunden Geld erhalte. Das Unternehmen argumentierte dagegen, es handele sich nicht um Werbung, sondern um Nachrichten in einem journalistischen Sinn, für die keine Zustimmung eingeholt werden müsse.

Facebook Privatsphäre Die 2004 gestartete Seite Facebook will nach Aussage ihre Gründers Mark Zuckerberg die Welt offener und vernetzter machen. Das gelingt ihr offensichtlich viel zu gut, gab es doch bereits häufig Proteste, Facebook nötige seine Nutzer zu mehr Offenheit, als diese sich wünschten. So sammelt die Seite E-Mail-Adressen und Telefonnummern auch von Nichtmitgliedern, wenn Mitglieder ihr Adressbuch bei Facebook speichern. Sie nutzt diese Informationen, um Nichtmitglieder zu kontaktieren. Facebook betont, dass dabei keine "Schattenprofile" von Nichtmitgliedern erstellt werden. Der Konzern hat auf den Widerstand seiner Nutzer reagiert und zumindest die möglichen Einstellungen, welche Profilinformationen für wen sichtbar sein sollen, überarbeitet. Auch "Gruppen" wurden eingeführt. Nutzer können ihre Kontakte in solchen organisieren, damit nicht jede Information an alle geht. Vernetzung Aufgrund der Struktur der Seite ist es jedoch möglich, Schlüsse über jemanden zu ziehen, die er so nicht beabsichtigt hatte. Allein die als Freunde bezeichneten Mitglieder können durch ihre Interessen beispielsweise nahe legen, dass jemand homosexuell ist, auch wenn er selbst das nicht in seinem Profil angibt. Der hohe Vernetzungsgrad und die vielen verfügbaren Informationen machen es möglich, statistische Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und so neue Schlüsse zu ziehen. Kritiker sagen, das Netzwerk könne beispielsweise für Dissidenten lebensgefährlich sein, da es Gruppenstrukturen durchschaubar mache. Profil Wer Facebook nutzen, aber so wenig wie möglich über sich verraten will, sollte beispielsweise keinen Gruppen beitreten und keine persönlichen Interessen wie Musik angeben. Was genau das eigene Profil nach außen sichtbar macht, lässt sich unter anderem bei dieser Seite abfragen. Sie nutzt die offizielle API von Facebook, die Schnittstelle also, durch die externe Firmen Informationen über Mitglieder beziehen dürfen. Wer sich darüber hinaus davor schützen will, dass ihm mit einem gestohlenen Passwort sein halbes Leben abhanden kommt, kann inzwischen beim Login in seinen Account temporäre Passwörter nutzen.

Das Verfahren war in den USA als Sammelklage angelegt, der sich Mitglieder anschließen konnten. Laut Reuters geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, dass sich jeder dritte Facebook-Nutzer in den USA hätte anschließen können, was im für Facebook schlimmsten Fall milliardenschwere Forderungen nach sich gezogen hätte.

Einzelheiten des Vergleichs wurden nicht bekannt. Weder Facebook noch der Anwalt der Kläger wollte sich zum Vergleich äußern. Unklar ist deshalb auch, ob Facebook nun etwas an den "gesponserten Meldungen" ändern wird.