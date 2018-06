Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Softwarekonzern Microsoft wegen unlauterer Geschäftspraktiken eröffnet. Microsoft biete Windows-Nutzern keine freie Wahl des Web-Browsers an, sagte EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia . Damit verstoße der Konzern gegen seine Zusagen von 2009.

Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten Microsoft zu dem Angebot alternativer Browser gezwungen, um die Vormachtstellung des Konzerns zu brechen. Beim ersten Start des Windows-Betriebssystems soll demnach ein Auswahlfenster mit verschiedenen Browsern angezeigt werden. So sollte das Monopol des vorab installierten Internet Explorers verhindert werden. Microsoft blieb nach dieser Einigung eine Kartellstrafe erspart.



Dass sich ein Unternehmen nicht an seine Zusage halte, sei einmalig, sagte der Kommissar. "Wenn die Missachtung des EU-Rechts sich bewahrheitet, wird es Sanktionen geben." Microsoft muss in diesem Fall mit einem Bußgeld rechnen, es könnte zehn Prozent des Jahresumsatzes beantragen. Alumnia kündigte an, er wolle alle zur Verfügung stehenden Instrumente " zur Abschreckung und Bestrafung " nutzen.

Microsoft räumt Panne ein

Microsoft gab den Verstoß gegen das europäische Wettbewerbsrecht zu und versprach Abhilfe. Wegen eines "technischen Fehlers" sei die Softwareaktualisierung Service Pack 1 für Windows 7 nicht mit dem Auswahlbildschirm für die freie Wahl des Web-Browsers ausgeliefert worden, teilte Microsoft mit. "Wir haben jüngst herausgefunden, dass wir versäumt haben, die Software für den Auswahlbildschirm an rund 28 Millionen Computer mit Windows 7 zu beliefern", schrieb das Unternehmen.

Microsoft entschuldigte sich für den Fehler und rechnet mit Strafen der EU-Kommission. "Wir verstehen, dass die EU-Kommission entscheiden dürfte, weitere Sanktionen auszusprechen", schrieb der Konzern. "Wir bedauern diesen Fehler zutiefst und entschuldigen uns dafür."



Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Lösung für das Problem bereitgestellt. So habe man zwei Tage nach Entdeckung des Fehlers Anfang Juli bereits eine neue Software entwickelt und an die Verbraucher verschickt. Zudem sei sichergestellt, dass alle neuen PCs mit Windows 7 diese erhielten. Auswärtige Experten seien damit beauftragt worden, die Gründe für den Fehler herauszufinden und Vorschläge zu machen, wie so etwas in Zukunft vermieden werden könne. Diese Fachleute würden der EU-Kommission einen Bericht vorlegen.



Zudem bietet Microsoft den obersten EU-Wettbewerbshütern an, den Zeitraum für die Auflagen zu verlängern. Eigentlich sollte Microsoft fünf Jahre lang, also bis 2014, den Nutzern auf der Startseite seines Systems die Auswahl zwischen verschiedenen Internetbrowsern lassen. "Wir haben angeboten, diese Zeit um zusätzliche 15 Monate zu verlängern", teilte der Konzern mit. Der Windows-Marktanteil liegt bei Computern und Laptops europaweit bei mehr als 90 Prozent.