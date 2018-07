Microsoft baut seinen E-Mail-Dienst Hotmail um und verpasst ihm einen neuen Namen: Ab sofort heißt der Service Outlook.com , ähnlich wie das bekannte E-Mail-Programm von Microsoft. Das gab ein Sprecher des Unternehmens bekannt. Der neue E-Mail-Dienst ist demnach auf Nutzer von mobilen Geräten und sozialen Netzwerken zugeschnitten. Microsoft will vor allem dem Rivalen Google und dessen Dienst Gmail Konkurrenz machen.

"Wir denken, es ist an der Zeit, die E-Mail neu zu erfinden", sagte Microsoft -Manager Chris Jones. Outlook.com breche mit der Vergangenheit und sei von Grund auf neu gestaltet worden. Nutzer von Hotmail sollen relativ leicht wechseln können mitsamt ihrer E-Mails, Kontakte und Einstellungen.

Die Oberfläche von Outlook.com ist betont schlicht gehalten. Microsoft wirbt mit dem, was unter der Haube steckt: Der neue Dienst lässt sich mit sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder LinkedIn verknüpfen. Per E-Mail zugesandte Dokumente lassen sich direkt anschauen und bearbeiten. Microsoft hat Outlook.com Onlineversionen seiner Büroprogramme Word, Excel und PowerPoint spendiert.

"Wir scannen Ihre E-Mail-Inhalte nicht"

Daten können direkt in Microsofts Onlinespeicher Skydrive abgelegt werden. Die Nutzer können chatten oder sich per Videoschaltung unterhalten. Microsoft versprach, die Nutzer hätten mit dem neuen Dienst stets die Kontrolle, mit wem sie Kontakte knüpfen und an wen sie welche Daten weitergeben wollen.

"Wir scannen Ihre E-Mail-Inhalte oder Anhänge nicht und verkaufen sie nicht an Werbetreibende oder andere Firmen", versprach Jones. Das war ein Seitenhieb auf Google, dessen Systeme das Gmail-Postfach automatisch durchforsten, um passende Textwerbung einzublenden. "Wir lassen Sie entscheiden, ob Sie ihren E-Mail-Account mit sozialen Netzwerken verknüpfen wollen und welches Sie dann nutzen möchten", sagte Jones weiter. Gmail ist mit dem sozialen Netzwerk Google+ verzahnt.

Hotmail war 1996 gegründet worden und einer der ersten E-Mail-Dienste überhaupt. Mit 350 Millionen Nutzern ist der Dienst immer noch einer der größten weltweit. Gmail kam 2004 heraus. Der Google-Dienst punktete damals mit einem Speicherplatz von einem Gigabyte. Konkurrenten hatten wesentlich weniger Speicher oder kosteten Geld. Auch die Suchfunktion für E-Mails stach bei Googles Dienst heraus. Gmail kommt auf etwa 425 Millionen Nutzer, Hotmail wird auf 350 Millionen geschätzt.