So schnell war Microsoft noch nie. Vor gerade mal acht Monaten brachte der Software-Konzern sein Betriebssystem Windows 8 auf den Markt, am Mittwoch stellte er auf der Entwicklerkonferenz Build in San Francisco bereits die erste große Aktualisierung vor.

Windows 8.1 enthält einige, vornehmlich äußerliche Verbesserungen – so kehrt der von vielen Nutzern vermisste Startknopf zurück. Es steht aber auch für ein neues Microsoft. "Die schnelle Veröffentlichung von neuen Produkten ist fundamental für das, was wir machen", sagte CEO Steve Ballmer. Der behäbige Software-Riese soll flotter werden. "Rapid" – schnell: Kaum ein Wort nahm der Manager häufiger in den Mund.

Über Fehler redete Ballmer dagegen gar nicht – auch wenn viele Nutzer sich darüber lauthals beschwert hatten, dass Windows 8 ihnen die neue Touch-Oberfläche aufzwinge. Er verglich die neue Version lieber mit einer Kaffeemischung, die jetzt etwas ausgewogener sei. Alles eine Frage des Geschmacks.

Wann Windows 8.1 herauskommt, ist noch nicht klar, experimentierfreudige Nutzer können aber bereits eine Vorab-Version herunterladen und testen.

Auch mit Apps will Microsoft punkten. "Ich denke, dass wir in diesem Monat die Marke von 100.000 Anwendungen im Windows Store überschreiten", sagte Ballmer, der Zustrom sei "phänomenal". Mit der Nachrichten-App Flipboard und dem Sozialen Netzwerk Facebook kommen jetzt auch zwei große Namen hinzu, die für viele Nutzer ein Muss sind. Zudem hübscht Microsoft die eigenen Programme auf: Die Kamera beherrscht jetzt Texterkennung und das Musikprogramm Xbox Music kann künftig Songs aus dem Netz streamen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Kleine, dafür regelmäßige Updates

Doch das Revolutionäre liegt weder in diesen Verbesserungen noch in den Apps. Windows 8.1 steht auch für ein Microsoft, das nicht mehr alle drei oder vier Jahre eine große neue Version seines Betriebssystems hinklotzt, sondern kleinere, aber viel regelmäßigere Updates liefert. "Wir als Firma machen eine Transformation durch", sagte Ballmer. Diese Strategie der kleinen Schritte soll für Windows wie auch für andere Produkte gelten.

Damit passt sich Microsoft nicht nur an die Gepflogenheiten von App-Entwicklern an, die immer wieder kleine Updates nachschieben. Der Konzern bereitet sich auch dafür vor, sein Geschäftsmodell umzukrempeln. Zwar ist Windows 8.1 kostenlos, man kann aber davon ausgehen, dass weitere Aktualisierungen Geld kosten werden.

Denn Microsoft will die Nutzer daran gewöhnen, nicht einmal eine Lizenz zu kaufen, sondern regelmäßig zu zahlen – Software als Dienstleistung. Beim neuen Office-Paket bietet das Unternehmen bereits so ein Abo an. Schnelle Updates halten die Nutzer bei Laune. Steve Ballmer wird wohl noch länger auf Tempo drängen.

Erschienen im Handelsblatt