Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger besitzt keinen Facebookaccount, er benutzt kein Onlinebanking, bezahlt nicht mit Paypal und verweigert sich dem Smartphone. "Je smarter, desto schlimmer", sagt Enzensberger und dass er wegen seiner verhältnismäßigen Datenabstinenz eine "absolute Fehlbesetzung" in dieser Runde sei. Die Runde der ARD-Talkshow Beckmann besteht neben Enzensberger aus der Daten-Analystin Yvonne Hofstetter, dem Computerwissenschaftler Stefan Wrobel sowie dem FDP-Politiker Gerhart Baum, der unter Helmut Schmidt Innenminister war.

Sie sollen sich in den folgenden 75 Minuten zum Thema "Das digitale Ich - (Über)leben im Datendschungel" austauschen. Es soll also einmal mehr um "Big Data" gehen. Darum, wie die Geheimdienste in Zusammenarbeit mit Großunternehmen wie Facebook und Google mit den täglich von uns im Internet hinterlassenen Riesenmassen an algorithmisch durchforsteten Daten umgehen. Darum, ob und wie die europäischen und amerikanischen Bürger sich vor Vorratsdatenspeicherung und Geheimdienstschnüffelei schützen können. Und ob die institutionalisierte Verletzung unserer Privatsphäre das Ende unserer Bürgerrechte bedeutet.

Wenn Enzensberger sagt, er sei hier eine Fehlbesetzung, ist das natürlich kokett. Immerhin findet er das Thema Datenmissbrauch so relevant, dass er binnen weniger Wochen bereits seinen zweiten Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu diesem Thema hat.



Er bleibt einer der wichtigsten engagierten Intellektuellen Deutschlands. Auch wenn er sich immer wieder mit ironischer Wendigkeit der Institutionalisierung als bundesrepublikanischer Vorzeigeaktivist entzogen hat, weiß er um das Gewicht eines jeden seiner öffentlich geäußerten Worte. Und sein derzeitiges Engagement gegen den Datenmissbrauch lässt an die 68er-Proteste gegen die Notstandsgesetzgebung denken, bei denen er in vorderster Reihe stand.



Unbegreiflich, dass niemand Snowden Asyl gewährt

Als Enzensberger im August bei Titel, Thesen, Temperamente vor "postdemokratischen Zuständen" warnte und den Whistleblower Edward Snowden als einen Helden des 21. Jahrhunderts pries, wurde das von vielen als kleine Sensation aufgefasst – wegen des Gesagten, vor allem aber, weil der 83-jährige seine Auftritte im Fernsehen sehr spärlich dosiert. Eine Äußerung des Schriftstellers zum Datenmissbrauch hat vor allem eine symbolische Dimension. Nun also gleich eine ganze Beckmann-Sendung.

Beckmann ringt darum, von den beiden Datenexperten Hofstetter und Wrobel publikumsverständliche Erklärungen zur Überwachungsdebatte zu bekommen. Wrobel liefert etwa die wenig erhellende Einsicht, "Big Data" bedeute vor allem, dass "wir viel mehr Daten haben". Und Enzensberger legt richtig los. Er sagte, es sei ihm unbegreiflich, dass kein demokratischer Staat in der Lage sei, dem "Aufklärer" Edward Snowden Asyl zu gewähren.

Das kann man als Appell auch an Deutschland verstehen, den Whistleblower aufzunehmen – eine symbolpolitische und freilich gänzlich unrealistische Forderung, wie sie kürzlich auch mit der Verleihung des "Whistleblowerpreises" an Snowden getätigt wurde. Zur NSA sagt Enzensberger, dass "Imperien" wie das aktuelle der Geheimdienste letztlich immer unter der "Größe ihres eigenen Gewichts" zusammenbrächen. "Napoleon in Moskau, Hitler in Berlin".