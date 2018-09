So etwas wird heutzutage im US-Fernsehen "Breaking News" genannt: Die Kamera hält auf eine geschlossene vergitterte, braune Haustür. Eine CNBC-Reporterin, ihr Kopf erscheint für eine Sekunde am unteren linken Rand im wackelnden Bild, fragt: "Sind Sie der Bitcoin-Gründer?" – "Tut mir leid, ich habe kein Interesse", nuschelt es hinter der Tür hervor.

Trotz fehlenden Nachrichtenwerts spielte der US-Finanzsender diese Filmsequenz rauf und runter. Dabei verkündete CNBC die Eilmeldung, der Sender habe den Schöpfer der digitalen Währung aufgespürt. Nun ist CNBC nicht gerade bekannt für den allerhöchsten journalistischen Standard, aber diese Aufnahmen als Beweise anzuführen, dürfte einigen Zuschauern schon wie eine Parodie vorgekommen sein.

Hintergrund der Geschichte war der jüngste Titel des US-Magazins Newsweek, der für sich beanspruchte, den Mann hinter der digitalen Währung – allgemein bekannt unter dem Name Satoshi Nakamoto – gefunden zu haben. Obwohl der von der Newsweek-Journalistin auserkorene Mann, der den Namen Dorian Satoshi Nakamoto trägt, das in ihrem Artikel nie selbst wörtlich zugibt. Die am Donnerstag veröffentlichte Geschichte zeigte Bilder eines 64-jährigen Amerikaners mit japanischen Wurzeln und seines Hauses samt Auto in der Einfahrt, und nannte dessen Heimatort.



Vorgehen der Medien sorgt für Empörung

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Haus von einer Horde Reporter belagert, die den Mann auf einer Hetzjagd durch die Stadt verfolgten. Der gab schließlich auf und ließ sich von der Nachrichtenagentur AP interviewen. "Ich habe nichts zu tun mit Bitcoin", sagt er dort. Oder auch "Bitcom", wie er die Computerwährung – mit Absicht oder nicht – einige Male nannte.

Ob dieser Mann lügt, oder ob die Newsweek den womöglich größten und peinlichsten Fehler ihrer 81-jährigen Geschichte gemacht hat, weiß man nicht. Genauso wenig weiß man, wer Satoshi Nakamoto überhaupt ist – ob eine Person, eine Gruppe oder ein Synonym, wie bisher weitläufig angenommen. Für die digitale Währung ist es auch nicht wichtig. Das einzige, was diese Geschichte wirklich zeigt, ist der traurige Standard, der bei vielen US-Medien herrscht. Er sorgte landesweit für Empörung.

Newsweek steht hinter der Geschichte und seiner Reporterin. Doch es bleibt umstritten, ob die von der Journalistin angeführten Rechercheergebnisse für ihre steile These ausreichen und warum ein Foto des Hauses veröffentlicht wurde. Das Magazin hat inzwischen dazu aufgerufen, die Persönlichkeitsrechte der involvierten Personen zu respektieren. Für den Mann, der sein Gesicht und seinen Namen mittlerweile auf allen Kanälen finden kann, kommt dieser Appell zu spät.