Die Internetüberwachung der NSA ist vom US-Gesetz gedeckt, schreibt das Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) in einem 196-seitigen Bericht. Das einst vom US-Kongress eingesetzte unabhängige Gremium stärkt mit dieser Einschätzung die US-Regierung und schwächt die Position der großen Internetfirmen in den USA, die um das Vertrauen ihrer Nutzer im Ausland fürchten.



Der Bericht war vom US-Kongress und Präsident Barack Obama in Auftrag gegeben worden. Es ist der zweite Bericht, den das PCLOB zum Thema NSA vorlegt. In seinem ersten hatte der Ausschuss die anlasslose Speicherung der Verbindungsdaten aller Amerikaner nach Absatz 215 des Patriot Act für illegal erklärt. Im Fokus des zweiten Berichts steht eine Klausel, die 2008 dem Foreign Intelligence Surveillance Act hinzugefügt wurde: "Section 702". Die regelt die Überwachung von Nicht-US-Bürgern außerhalb der USA insbesondere das Abgreifen von Kommunikationsinhalten wie E-Mails, Chats oder Facebook-Nachrichten.

Zu den Programmen, die von dieser Klausel gedeckt sein sollen, gehört das Programm Prism. Die NSA besorgt sich damit Nutzerdaten von Google, Facebook, Microsoft, Apple und weiteren Unternehmen. Section 702 wird aber auch auf das Anzapfen von Glasfaserkabeln angewandt, also auf die anlasslose Massenüberwachung von Internetnutzern.



An diesem Vorgehen haben Bürgerrechtler wie etwa die EFF einiges auszusetzen:



Die NSA fängt immer wieder "unabsichtlich" Daten von US-Bürgern ab, die sie dann im Rahmen ihrer backdoor searches ohne richterliche Genehmigung analysiert.

Das geheim tagende Fisa-Gericht genehmigt die Überwachung von Ausländern pauschal für bis zu ein Jahr im voraus. Konkrete Ziele muss der Antrag des Geheimdienstes nicht enthalten, die Genehmigung kann auch für die Daten von Millionen Menschen gelten.



Die Kontrollorgane im Kongress bekommen zu wenig Informationen über die Details der Überwachung nach Abschnitt 702.



Und die NSA teilt Erkenntnisse, die sie auf diese Weise gewinnt, mit Behörden wie der CIA, der Bundespolizei FBI und der Drug Enforcement Agency (DEA). Die nutzen die Informationen dann für eigene Ermittlungen, was illegal ist.



Das PCLOB geht in seinem Untersuchungsbericht nur teilweise auf diese Punkte ein. Insgesamt kommt das Gremium zu dem Schluss, die Arbeit der NSA nach Maßgabe von Abschnitt 702 sei rechtmäßig und effektiv zum Schutz der nationalen Sicherheit. Ein Problem hat es allenfalls mit den Daten von US-Bürgern, die als Beifang anfallen – "raises privacy concerns" heißt es vorsichtig im Bericht.

Allerdings, kritisiert die EFF, hat sich das Gremium gar nicht mit der Frage beschäftigt, ob die gigantische Datensammlung der NSA überhaupt nach Recht und Gesetz zustande kommt. Die Analyse des Gremium beginne erst mit dem Filtern der Daten, schreibt Cindy Cohn von der EFF. Vorschläge, das Ausmaß der Datensammlung zu verringern, sind im Bericht deshalb auch nicht zu finden.



Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Die fünf Mitglieder des PCLOB geben außerdem zu, dass auch Nicht-US-Bürger ein Recht auf Privatsphäre haben. Wie sie vor der anlasslosen Überwachung der NSA geschützt werden können, sagen sie aber nicht. Der US-Präsident wolle dieses Problem mit der Umsetzung seines Dekrets PPD-28 angehen, schreiben sie stattdessen. Und weil sie ihn dabei beraten dürfen, wollen vorher nichts dazu sagen.



Das alles dürfte Unternehmen wie Microsoft, Google oder auch Verizon und Cisco missfallen. Sie drängen die US-Regierung, die Massenüberwachung von Ausländern zu beschränken. Sie fürchten um das Vertrauen ihrer Kunden und um ihr Geschäft: Cisco etwa hat zuletzt Auftragsrückgänge im Ausland eingestehen müssen und sich beim US-Präsidenten über die Methoden der NSA beschwert.

Deshalb wehren sie sich so, wie es können und zum Teil seit Jahren hätten tun können: Sie implementieren auf immer mehr Wegen Verschlüsselungstechnik. Gerade erst hat Microsoft die Transportverschlüsselung von E-Mails über Outlook.com verbessert. Solche Maßnahmen machen die Massenüberwachung des Internets durch Geheimdienste zumindest aufwendiger und teurer.