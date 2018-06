Auf Twitter nennt sie sich Princess Breanna – und seit ihrem Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz hat der Teenager aus dem US-Bundesstaat Alabama den zweifelhaften Ruhm, das "schlimmste Selfie aller Zeiten" über soziale Netzwerke verbreitet zu haben. So jedenfalls lauteten einige der Kommentare, nachdem die selbst ernannte Prinzessin im Sommer ihr Selbstporträt mit einem breiten Lächeln inmitten der Häftlingsbaracken verbreitete.

Doch Breanna ist kein Einzelfall. Der Drang vieler vor allem junger Menschen zur möglichst ungewöhnlichen Selbstdarstellung verdrängt schon mal guten Geschmack. Das Selfie der jungen Amerikanerin ist nicht das einzige dieser Art. Der New Yorker berichtete vor wenigen Wochen, dass die sozialen Netzwerke voll sind mit Selfies junger Israelis in Auschwitz, Majdanek und anderen ehemaligen Todeslagern, in denen sie eigentlich im Rahmen organisierter Studienreisen der sechs Millionen Opfer des Holocausts gedenken sollen.

"Wir sehen recht häufig, dass Selfies gemacht werden", sagt Bartosz Bartyzel, Sprecher der Gedenkstätte Auschwitz. "Manchmal direkt an der Todeswand, an der die Erschießungen stattfanden." Wenn die Führer organisierter Besuchergruppen so etwas bemerkten, schritten sie in der Regel ein – am Eingang der Gedenkstätte wird zu einem "angemessenen Verhalten" aufgerufen. Ein Kussmund vor den Ruinen der Gaskammern, das geht aus vielen Internet-Kommentaren hervor, ist nicht angemessen an einem Ort, an dem mehr als eine Million Menschen ermordet wurden.

Fotografierverbote soll es aber nicht geben, sagt Bartyzel. Wichtig sei, dass Fotos hinterher zum Nachdenken anregten. Wer unter dem Lagertor mit der zynischen Aufschrift "Arbeit macht frei" gedankenlos für ein Selfie posiert, sei noch ganz am Anfang der Besichtigung. Die Konfrontation mit den Bergen von Kleidern, Schuhen oder Haaren der Ermordeten komme erst später.



Auschwitz als Touristenziel

Mehr als eine Million Menschen besuchen jedes Jahr Auschwitz-Birkenau. Längst ist das Todeslager für viele zu einer Art makaberer Touristenattraktion geworden. Im etwa 60 Kilometer entfernten Krakau wird überall für Auschwitz-Besuche geworben wie für eine weitere Sehenswürdigkeit zwischen dem berühmten Salzbergwerk von Wieliczka oder einem Ausflug in die Hohe Tatra.

"Es ist unsensibel, an einem Ort wie Auschwitz Selfies zu machen", meint der New Yorker Eric Katzman, der selbst mit dem "Marsch der Lebenden", dem alljährlichen Gedenkmarsch junger Juden am Holocaust-Gedenktag, das Vernichtungslager besuchte. "Aber ich glaube, die meisten Leute, die Selfies in Auschwitz machen, haben keine bösen Absichten. Die Kids heute leben in einer Welt, in der gilt: Schau mich an, schau mich an."

Christoph Heubner, Vize-Exekutivpräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, einer Organisation von Holocaust-Überlebenden, ärgert sich über das Benutzen der Handys. "Der permanente Blick auf sich selbst durch das eigene Handy verstellt den Blick auf die Gesichter und die Geschichten der anderen Menschen – das ist gerade in Auschwitz eine traurige Beobachtung. Alles – auch der entsetzlichste Ort – ist nur noch Hintergrund für das eigene Posieren. Das sind ziemlich armselige Zukunftsaussichten."