Beim beliebten Webbrowser Firefox wird in den USA von Dezember an Yahoo statt Google die voreingestellte Suchmaschine sein. Der Firefox-Entwickler Mozilla und der Internetkonzern haben eine strategische Partnerschaft über fünf Jahre verkündet, sie enthält auch einen Plan für die internationale Zusammenarbeit.

Für Mozilla ist es eine einschneidende Veränderung: In den vergangenen Jahren kam ein Großteil der Erlöse der Firefox-Macher aus der Kooperation mit Google. Firefox-Nutzer könnten weiterhin Google als ihre bevorzugte Suchmaschine auswählen, sagte Mozilla-Chef Chris Beard.

Der Wechsel zu Yahoo ist auch bedeutend, weil Google mit seinem konkurrierenden Browser Chrome inzwischen höhere Marktanteile als Mozilla mit Firefox erzielt und Google die Einnahmen aus dem Geschäft mit Werbung mit niemandem teilen muss.



Der Vertrag mit Google sei vor dem Auslaufen gewesen, daher habe Mozilla die Gelegenheit genutzt, andere Optionen zu prüfen. Mozilla verfolge nun einen lokaleren und flexibleren Ansatz mit mehr Wahlmöglichkeiten, sagte Beard.



Yahoo werde den Marktanteil bei Suchmaschinen deutlich steigern, sagte Firmenchefin Marissa Mayer. Welchen Preis Yahoo dafür an Firefox zahlen muss, sagte sie nicht. In den USA hat der Firefox-Browser einen Marktanteil von 15 Prozent, Yahoo hat dort einen Anteil von 10 Prozent am Suchmaschinenmarkt.